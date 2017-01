ADVERTISEMENT

Les usagers du transport collectif pourront commencer à voir la couleur des augmentations de services promises par la Société de transport de Montréal (STM) pour 2017 à compter de lundi prochain.

Dès le 9 janvier, le nombre de trains sera augmenté sur les lignes verte, orange et bleue du métro aux heures de pointe et en soirée. Le service sur la ligne bleue sera également prolongé de 30 minutes.

Du côté des autobus, ce sont 100 000 heures de service qui seront ajoutées, notamment pour atténuer les effets des travaux routiers. Le président du conseil d'administration de la STM, Philippe Schnobb, assure que les usagers verront la différence.

« Il devrait y avoir moins d’entassements dans le métro, sous toutes réserves. On va voir ce que ça donne; ça reste des périodes très pointues. On a bonifié la présence sur les quais pour pouvoir s’assurer de limiter le nombre d’incidents, parce qu’on garde le mauvais souvenir du mois de novembre. Même si on examine les statistiques annuelles, ça demeure une bonne année, mais on veut que ce soit plus efficace en 2017 », a déclaré Philippe Schnobb.

À ces services s'ajoutent plusieurs mesures, comme la mise en service de 18 trains AZUR et l’implantation complète d’iBUS, qui fournira des horaires ajustés en temps réel.

La STM n'a pas haussé ses tarifs en janvier, mais une augmentation pour juillet n'est pas exclue.