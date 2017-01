Netflix Canada: quoi regarder en janvier 2017

ADVERTISEMENT

La nouvelle année vient tout juste de commencer et entre deux séances de remise en forme, on a pensé que vous méritiez bien une petite séance de Netflix. Tour d’horizon des nouveautés du mois de janvier au Canada.

Préparez-vous à ce que vos yeux picotent puisqu’il y a du bon contenu qui s’ajoutera au service de streaming.

Parmi ce qui a à aimer : la saison six de Scandal ou le film dirigé par Jon Stewart Rosewater, ou encore Captain America : The First Avenger pour les amateurs de films de superhéros.

Les amoureux du genre fantastique attendent aussi avec impatience la série télé produite par Netflix Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events, ou en français : Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire.

Close  Netflix Canada : quoi de neuf en janvier 2017 sur  

À partir du 1er janvier

À partir du 1er janvier

À partir du 1er janvier

À partir du 1er janvier

À partir du 1er janvier

À partir du 1er janvier

À partir du 1er janvier

À partir du 5 janvier

À partir du 6 janvier

À partir du 6 janvier

À partir du 7 janvier

À partir du 10 janvier

À partir du 11 janvier

À partir du 12 janvier

À partir du 13 janvier

À partir du 13 janvier

À partir du 19 janvier

À partir du 20 janvier

À partir du 25 janvier

À partir du 26 janvier

À partir du 27 janvier

À partir du 27 janvier

À partir du 31 janvier  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Avec Mohamed Omar du Huffington Post Canada