Un village d'époque près de Rawdon à vendre

ADVERTISEMENT

Le village Canadiana à Rawdon, utilisé pour le tournage de plusieurs séries télévisées et de films, est à vendre.

Le site de 60 hectares comprend 45 édifices reproduisant un village du 19e siècle, le tout pour 2,8 millions de dollars.

L’endroit comprend un magasin général, un moulin, une église, un cimetière, un saloon et 22 maisons. Mais une seule d'entre elles est habitable, le reste ayant servi de décor à des séries télé comme la récente version Des pays d’en haut et une centaine de films dont I'm Not There, le film biographique sur Bob Dylan.

Dans ses meilleures années, le village pouvait recevoir 30 000 touristes par année.

Le village est à vendre depuis l'automne dernier par l'agence immobilière Sothebys. Les propriétaires souhaitent vendre le village à un acheteur qui gardera le site intact.