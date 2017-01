ADVERTISEMENT

En Australie, 2017 a démarré à toute vitesse. Et pour cause: dès les premières secondes de la nouvelle année, la télévision locale tenait d'ores et déjà une scène d'anthologie, qui promet de figurer dans nombre de bêtisiers pour les prochains réveillons.

The Loop est une émission musicale diffusée le samedi soir. Et pour le passage à 2017, ses deux présentateurs étaient chargés d'accompagner les téléspectateurs de la chaîne Eleven jusqu'au bout de la nuit. Ils ont donc évidemment offert à leur audience un décompte pour les derniers instants de 2016. Invitant même le public sur le plateau, ils ont pourtant produit une scène des plus étonnantes, comme le montre notre vidéo en tête d'article.

Un moment de gêne intense, à tel point que de nombreux téléspectateurs se sont demandés si cette mise en scène avait été planifiée. Contactée par le HuffPost, l'émission n'a pas encore fait la lumière sur cette séquence.