Les enfants de parents obèses à risque d'avoir des problèmes de développement

Parmi toutes les salades, la roquette est l'une des plus riche en nutriments, peut-être parce qu'il s'agit d'une des variétés de salade domestiquées les plus tardivement. Ses feuilles sont riche en glucosinolates, utiles pour lutter contre le cancer. Elles sont également mieux dotées en antioxydants que la majorité des salades.

Les oignons verts ou petits oignons sont 5 fois plus riches en nutriments que les oignons normaux. L'astuce: préparer et manger sa partie verte, plus nutritive que le bulbe, plus goûteux. Il est donc possible de les manger dans leur intégrité.