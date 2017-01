Incendie mortel dans une résidence pour personnes âgées de Montréal

ADVERTISEMENT

Un incendie dans un logement d'un immeuble de l'Office municipal d'habitation du quartier Villeray a fait une victime lundi. Une octogénaire a également été transportée à l'hôpital après avoir été intoxiquée par la fumée.

L'immeuble en feu est un édifice de cinq étages situé au coin des rues Boyer et Christophe-Colomb.

Il abrite un peu moins de 100 personnes âgées, dont plusieurs à mobilité réduite.

« Malheureusement on a un décès, a confirmé Stéphane Smith, d'Urgences-Santé. On n'a pas l'âge ni le sexe de la personne. On a aussi transporté une dame de 81 ans pour des difficultés respiratoires », a-t-il ajouté, précisant que deux autres personnes étaient actuellement évaluées pour de légères difficultés respiratoires.

L'incendie s'est déclaré vers midi dans un des 91 logements du bâtiment construit en 1985. Une centaine de pompiers ont été déployés.

Le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Montréal Sylvain Legros a indiqué qu'il y avait beaucoup de fumée.

« C'est le problème dans ce type d'établissement, a-t-il expliqué. C'est un édifice en béton, mais la fumée s'est propagée aux étages. Ça cause certains problèmes. Il y a plusieurs personnes qui étaient coincées sur les balcons. On a évacué avec des échelles portatives et aériennes. Le feu est sous contrôle maintenant. On va investiguer pour connaître les causes. »

Certains résidents vont être transférés au Patro Le Prévost, quelques coins de rue plus loin.

Il y avait eu un exercice d'évacuation le mois dernier.

