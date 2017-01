ADVERTISEMENT

Un des co-fondateurs du Festival international du film de Toronto (TIFF), Bill Marshall, est décédé dimanche.

Selon un communiqué publié par sa famille, M. Marshall s'est éteint à la suite d'un arrêt cardiaque à Toronto. Il était âgé de 77 ans.

Bill Marshall et deux collègues ont fondé le TIFF en 1976. Il fut le directeur de l'organisation au cours des trois premières années de son existence, a rappelé l'actuel directeur et chef de la direction de l'événement, Piers Handling.

Piers Handling a déclaré que M. Marshall a contribué à faire du TIFF l'un « des plus festivals culturels publics les plus influents ».

La famille du défunt soutient que celui-ci a été un des visionnaires du cinéma canadien et a rappelé son « honnêteté, son esprit vif et son humour ironique ». Il a aussi été très impliqué dans le paysage politique torontois puisqu'il a été le directeur de campagne et le chef de cabinet de trois anciens maires de la Ville-Reine.

La famille a aussi ajouté qu'elle dévoilera des renseignements sur les funérailles de M. Mashall lorsque ceux-ci seront connus.

L'actuel maire de Toronto, John Tory, a exprimé sa peine par communiqué, affirmant que M. Marshall a toujours « vu grand ».

