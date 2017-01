Le hasard fait parfois bien les choses. Selon le site de généalogie Ancestry.com, Benedict Cumberbatch est un cousin éloigné de l'écrivain Arthur Conan Doyle, qui n'est autre que... l'inventeur de Sherlock Holmes. Or, l'acteur incarne justement le détective dans la série "Sherlock", dont la quatrième saison a démarré en Grande-Bretagne ce 1er janvier.

Comme le notent nos confrères du Huffington Post américain, les deux hommes seraient cousins au 16e degré, leur ancêtre commun étant Jean de Gand, duc de Lancastre et fils du roi Édouard III d'Angleterre qui vécut au XIVe siècle.

Speaking of unsolved mysteries... our favourite detective is back on @BBCOne tonight! Who'll be tuning in to the new series of #Sherlock? pic.twitter.com/VOIiCkHwQs

— Ancestry UK (@AncestryUK) 1 janvier 2017