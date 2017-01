"Rogue One" conserve avec force la tête du box-office nord-américain

maksicfoto via Getty Images

ADVERTISEMENT

"Rogue One", le nouvel opus de la saga intergalactique "Star Wars", a conservé la tête du box-office nord-américain pour la troisième semaine, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par Exhibitor Relations.

Il s'agit du premier film dérivé ("spin-off) de la célèbre série et retrace la mission d'un commando de l'Alliance rebelle pour récupérer les plans de l'Etoile noire, arme de destruction de l'Empire.

A ce stade du week-end prolongé qui prendra fin lundi (le Nouvel An tombant dimanche, le lundi est férié en Amérique), "Rogue One" a amassé 49,7 millions de dollars dans les salles obscures des Etats-Unis et du Canada, pour des gains cumulés atteignant 441 millions depuis sa sortie.

Le dessin animé musical "Tous en scène" conserve sa deuxième place pour autant de semaines en salles, avec 41,4 millions engrangés ce week-end, pour un total de 177,3 millions.

Tous les acteurs ayant prêté leur voix aux personnages chantent également, notamment Matthew McConaughey, Scarlett Johansson et Reese Witherspoon.

"Passengers" conserve également sa dernière marche sur le podium, loin toutefois des deux premiers, avec 16,1 millions récoltés pour sa deuxième semaine d'exploitation et un total de 61,4 millions.

Le film évoque le destin d'un homme et d'une femme embarqués sur un vaisseau spatial qui doit les emmener sur une planète colonie de la Terre. En hibernation, ils se réveillent 90 ans trop tôt.

Au pied du podium, "Vaiana, la légende du bout du monde" effectue une bonne remontée, passant pour sa sixième semaine à l'affiche de la sixième à la quatrième place, avec 10,5 millions glanés, pour un total de 213 millions.

En cinquième position, un autre retour en force: passant de la septième à la cinquième place, le film de Denzel Washington "Fences", sur les relations raciales aux Etats-Unis, prend 10,2 millions et 32,7 millions depuis sa sortie il y a trois semaines.

Voici le reste du top 10:

6 - "The Boyfriend - Pourquoi lui ?" perd deux places et gagne 10 millions (34,5 millions en deux semaines).

7 - "La La Land", comédie musicale romantique qui fait figure de favori des Oscars remonte d'une place avec 9,5 millions (36,7 millions en quatre semaines).

8 - "Assassin's Creed", adaptation du jeu vidéo éponyme dégringole de la cinquième place: 8 millions (39 millions en deux semaines).

9 - "Manchester by the sea" gagne quatre places et 4,2 millions (29,7 millions en sept semaines).

10 - "Beauté cachée", avec Will Smith dans le rôle d'un père ayant perdu sa fille, prend 4 millions (27 millions en quatre semaines).

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter