La chanteuse américaine Mariah Carey s'est montrée déçue de sa performance à Times Square pour le Nouvel An, qui a créé un malaise notamment en raison de couacs techniques, reconnaissant dans un tweet dimanche que "des fois, ça merde".

Mariah Carey se produisait quelques minutes avant la traditionnelle "tombée de la boule" sur la plus célèbre place new-yorkaise, où près d'un million de personnes étaient venues célébrer l'entrée dans la nouvelle année.

"Des fois, ça merde", a-t-elle écrit sur Twitter, accompagné d'un émoticône déçu. "Bonne et saine nouvelle année tout le monde! Voilà qui annonce plus de Unes en 2017".

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr

— Mariah Carey (@MariahCarey) 1 janvier 2017