"Chers compatriotes, dansons comme si nous étions encore en 1999." Non, ce n'est pas une annonce officielle des autorités finlandaises mais c'était vraiment l'esprit qui régnait à Helsinki samedi 31 décembre.

2017 est une année toute particulière pour le pays né en décembre 1917 puisque le 1er janvier a marqué le début des festivités prévues pour son centenaire. La soirée organisée pour l'occasion avait d'ailleurs été baptisée: "Fête du nouveau siècle". Et la Finlande y a prouvé qu'elle maîtrisait à merveille l'art du compte à rebours festif.

Et l'événement était plus proche d'une rave party des années 90 que d'une célébration nationale. En effet, le DJ finlandais Darude avait été invité à se produire sur scène et c'est au son de son tube de grosse musique techno trance "Sandstorm" que le compte à rebours menant à 2017 s'est déroulé, appuyé par des lasers et des feux d'artifice, une fois minuit passé.

Une vidéo de l'événement a été plébiscitée sur le réseau social Reddit et a reçu plus de 23.000 votes positifs et attirant plus de 1000 commentaires. Et pour cause, "Sandstorm" est depuis plusieurs années la source d'une blague très répandue chez les internautes anglophones (lien en anglais).

Pour réécouter Sandstorm (c'est votre droit) :