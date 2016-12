Une attaque dans une discothèque fait plusieurs blessés en Turquie

ADVERTISEMENT

Deux personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans une attaque à main armée menée par au moins un assaillant déguisé en père Noël dans une célèbre boîte de nuit d'Istanbul, dans la nuit de samedi à dimanche, a rapporté la chaîne d'information NTV.

Selon NTV, un policier et un civil ont été tués dans cette attaque contre l'emblématique boîte de nuit Reina, sur la rive européenne d'Istanbul. Cette attaque survient alors que la Turquie a été secouée depuis plus d'un an par une série d'attentats meurtriers.

