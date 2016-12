Policiers et secouristes cherchent un adolescent porté disparu au Cap-Breton

ADVERTISEMENT

Le service policier du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, cherche le jeune Kobe Clarence Pink, 15 ans, qui a été vu pour la dernière fois le 28 décembre à Sydney Mines.

Une unité policière spécialiste des crimes majeurs enquête sur sa disparition. Le sergent d’état-major Ken O'Neill explique que le service policier a pour politique de confier à cette unité tous les cas de personnes portées disparues. Il ajoute qu’il n’y a rien jusqu’à présent qui porte à croire que l’adolescent a subi du mal, mais étant donné le temps qui s’est écoulé et l’âge du disparu, le cas est préoccupant et justifie une enquête complète.

Des secouristes participent aux recherches. Un hélicoptère du ministère des Ressources naturelles a été appelé en renfort pour faire des recherches sur les secteurs côtiers, précisent les policiers.

L’adolescent mesure 1,65 m (5 pieds et 5 pouces) et il pèse environ 68 kg (150 livres). Il portait le jour de sa disparition un chandail rouge à capuchon, une casquette noire, des pantalons noirs ainsi que des chaussures de sport noires et rouges.

Toute personne ayant de l’information au sujet de ses déplacements est priée de communiquer avec les policiers au 902 563-5151 ou avec le service anonyme Échec au crime.

