Plaisir partagé ou souffrance généralisée? Le réveillon du Nouvel An a tendance à diviser, entre aficionados et détracteurs acharnés. La troupe comique américaine du CollegeHumor est clairement du côté de ces derniers. Ils ont livré sur Youtube une parodie décapante des rituels que nous inflige la Saint-Sylvestre.

Entre ceux qui n'arrivent pas à choisir entre toutes les invitations et passent leur soirée dans les transports, ceux qui n'apportent pas d'alcool ou ceux qui ne vont pas à la même fête que leur conjoint et le regrettent, les amabilités échangées cachent bien les ressentiments de chacun. Mais si elles sont énoncées avec un grand sourire et un ton joyeux, ces aigreurs en deviennent hilarantes, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.