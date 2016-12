ADVERTISEMENT

Le Québec se remet à peine de sa dernière tempête de neige qu'une deuxième dépression va déferler sur une bonne partie de la province samedi.

Entre dix et 15 centimètres de neige sont attendus de Gatineau jusqu'à Québec d'ici dimanche matin, Premier de l'an.

L'état des routes, qui demeurent enneigées en plusieurs endroits, risque donc de se dégrader.

En cette soirée de célébrations du Nouvel An, les autorités lancent donc un message de prudence aux automobilistes quant à la consommation excessive d'alcool.

La dernière tempête a laissé plus de 15 centimètres de neige à Montréal, notamment, et près de 50 centimètres sur la Côte-Nord et dans l'Est du Québec.

