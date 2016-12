ADVERTISEMENT

La rappeuse Azealia Banks a une fois de plus réussi à attirer l'attention sur elle... pour des raisons plus que sulfureuses. La jeune femme a en effet posté une vidéo dans laquelle elle se filme en train de nettoyer un placard. Rien de gênant jusque là? Sauf que ce placard est recouvert de plumes et de sang.

Car Azealia Banks pratique la sorcellerie et aurait donc sacrifié des poulets dans ce placard, pendant trois ans. Avant de décider de le nettoyer et d'en partager l'expérience. La vidéo, publiée au départ sur son Instagram, disparue, mais des internautes ont réussi à la sauvegarder et leurs réactions ne sont pas particulièrement enthousiastes, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

L'association de défense des droits des animaux PETA a réagi aux États-Unis: "Nous espérons que le fait qu'elle nettoie son placard est le signe qu'elle prévoit de nettoyer ses actes, devenir une bonne sorcière, et arrêter de sacrifier de manière aussi cruelle et horrible des animaux effrayés", a déclaré la vice-présidente de l'association outre-Atlantique au magazine People.

La chanteuse Sia, vegan et engagée pour la défense de la cause animale, a vivement critiqué Azealia Banks dans un message posté sur Twitter:

Sacrificing animals for your gain is the wackest shit I've ever heard. Get ahead by being awesome, kind and working hard. — sia (@Sia) December 30, 2016