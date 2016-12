ADVERTISEMENT

Vous ne saviez toujours pas quoi porter pour le réveillon et aviez envie de quelque chose de fait maison. Vous n’êtes pas les seuls à en croire ce populaire tutoriel montrant comment transformer un vieux t-shirt en haut tendance cartonne sur Facebook.

La vidéo a été vue plus de deux millions de fois en moins de 24 heures.

Il consiste à mettre une bande d’autocollants qui rejoint le col à l’aisselle, de couper en suivant la ligne droite et le tour est joué.



On sent que plusieurs se promèneront les épaules à l’air pour festoyer le soir du 31.