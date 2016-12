Les tendances culinaires à surveiller en 2017

ADVERTISEMENT

Après les Fêtes, le ventre plein, on en redemande. Alors, en 2017, que mangera-t-on?

Plusieurs cabinets d'étude se sont spécialisés dans les prédictions sur le contenu de nos assiettes et des rayons de nos supermarchés en fin d'année. En 2016, Pinterest a aussi apporté sa pierre à l'édifice en sélectionnant les thématiques qui avaient le plus de chances de s'imposer en 2017.

De la choucroute aux empanadas, le retour à la tradition se confirme

L'histoire d'un plat, son caractère authentique, la provenance de ses ingrédients. Ce n'est pas nouveau, mais la tendance à un retour des recettes traditionnelles s'accentue encore en 2017, selon le cabinet Mintel.

Pinterest met aussi en avant l'intérêt grandissant de sa communauté pour des recettes traditionnelles, en particulier la choucroute alsacienne et les empanadas d'Argentine.

I wish these #empanadas were everywhere 😙 Une photo publiée par Christina Sorriso (@christinasorriso) le 27 Déc. 2016 à 3h18 PST

Selon Bloomberg, dans cette même veine, le succès grandissant des artisans bouchers ne devrait pas se tarir, et ce, même si la consommation de viande a tendance à baisser face à la popularité des régimes végétariens. Des artistes de la découpe et de la préparation de la viande créent même des restaurants autour de leur art.

La tradition est aussi un argument marketing qui va s'affirmer dans l'industrie, «à l'avenir, promet Mintel dans son rapport sur 2017, davantage de produits seront spécifiquement liés au passé afin de susciter la confiance des consommateurs. Cela inclut de remonter très loin dans le temps : selon Mintel GNPD, il y a eu une augmentation de 269 % dans les lancements mondiaux d'aliments et boissons décrivant leurs produits comme "anciens" entre septembre 2010-août 2011 et septembre 2015-août 2016».

Le pouvoir des plantes de plus en plus puissant

Avez-vous déjà entendu parler du jacquier? Retenez le nom de ce gros fruit en provenance d'Asie, car la communauté de blogues végétariens est en train de le faire exploser. Et pour cause, son apport en protéines est en effet comparable au tofu. Une fois cuit, il ressemble à s'y méprendre à du porc effiloché.

Selon Pinterest, en un an, les recherches sur ce fruit ont augmenté de 420 % au niveau mondial. Cultivé en Asie du Sud-Est, mais aussi au Brésil ou en Haïti, on peut le trouver en France dans certaines épiceries. Son proche cousin est mieux connu. L'arbre à pain est en effet très populaire dans les Antilles françaises, par exemple.

Outre le jacquier, en 2017 encore, la popularité des régimes végétariens ne va pas se démentir. Le rapport de Baum et Whiteman remarque d'ailleurs la popularité grandissante de boucheries végétariennes aux États-Unis comme en Espagne ou aux Pays-Bas. Le concept a aussi essaimé en France.

Le «bowl» et ses déclinaisons (açaï, power, buddha, smoothie, etc.) a encore de beaux jours devant lui cette année. Il s'agit de fruits et légumes frais, mais aussi légumineuses et féculents joliment disposés dans un large bol. Cela n'a rien de révolutionnaire du point de vue gustatif, mais c'est le plat star de la photo culinaire de ces derniers mois.

Le rapport publié par Baum et Whiteman assure quant à lui que les légumes sont en passe de devenir les nouveaux aliments réconfortants en 2017. Les recherches en ce sens sur Pinterest ont grimpé, de quoi offrir une alternative plus légère et plus saine aux plats généralement classés dans cette catégorie.

Vite, vite, le temps presse en cuisine

Une pizza naan? Une viande cuite sous vide? Avec ces deux idées, vous gagnez du temps et de la tranquillité en cuisine. En effet, selon les prévisions de Pinterest, cette recette et ce mode de cuisson vont gagner en popularité en 2017.

Une photo publiée par Quincy Joseph (@quincy0910) le 4 Août 2016 à 6h52 PDT

Deux tendances qui rejoignent les prévisions de Mintel selon lesquelles la rapidité d'exécution des produits est toujours un argument auquel sont sensibles les consommateurs. Dans le même temps et paradoxalement, la mention de l'adjectif «lent» est aussi engageant.

En fait, il s'agit de gagner du temps sans sacrifier la qualité de la dégustation. Ainsi, ces produits conditionnés dits «lents» offrent toujours une certaine commodité en se chargeant des éléments coûteux en temps pour les consommateurs.

Des aliments spécifiques pour la nuit

Il semblerait que les industriels puissent se tourner vers un nouveau créneau peu exploité, la soirée et la nuit. L'idée : créer des aliments et boissons fonctionnels conçus pour aider les gens à se détendre, se remettre d'aplomb et se recharger la nuit.

Comme l'explique Mintel, certaines marques ont commencé à s'y mettre : un jus à base de mélatonine en Espagne, des barres de céréales appelées NightFood aux États-Unis, qui promettent d'arriver à satiété, de ne pas faire déraper les régimes et qui favoriserait un meilleur sommeil. Au Mexique et en Colombie, certains paquets de céréales de Kellogg's ont été redessinés pour mettre en avant un univers nocturne. La promesse, encore une fois, apporter au consommateur «une sensation de légèreté et de revitalisation». En mangeant des céréales la nuit donc...

Nous devrions aussi voir de plus en plus de produits à base de camomille ou de lavande qui pourront être commercialisés dans la même veine de la détente nocturne.

Une tendance qui, si elle se confirme, fera certainement bondir les spécialistes de la nutrition.

