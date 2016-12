Une version STi de la Subaru BRZ enfin une réalité

ADVERTISEMENT

Alors que le monde automobile se prépare au Salon de l’Auto de Détroit qui ouvrira ses portes dans un peu plus d’une semaine, une autre nouveauté d’envergure sera dévoilée quelques jours après au Tokyo Auto Salon au Japon. Il s’agit de la Subaru BRZ STi, un modèle très attendu par les amateurs de la marque aux étoiles et de voitures légères et sportives en général.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’une BRZ assaisonnée à la sauce STi. Subaru en parle depuis quelques années et a même dévoilé un concept assez spectaculaire en 2015 au Salon de New York. Il y avait très peu de détails concernant ce concept au moment du dévoilement, et pour le moment c’est aussi le cas avec la plus récente BRZ STi.

On ne sait pas encore si elle offrira un moteur plus puissant, possiblement une version turbocompressée du moteur de 2,0 litres que l’on retrouve à l’heure actuelle dans la BRZ. Cette dernière est souvent prisée pour sa tenue de route et son agilité, mais en contrepartie son moteur n’est pas le plus puissant et il oblige le conducteur à monter à des régimes très élevés pour obtenir des performances quelconques.

Il n’y a aucun doute qu’un moteur plus puissant apporterait beaucoup à une voiture qui n’a pas vraiment d’autres défauts en ce qui concerne la sportivité et le dynamisme.

Pour le moment, cependant, nous savons seulement que la BRZ STi présentée à Tokyo aura des jantes de 18 pouces au style unique, un ensemble aérodynamique et un aileron. L’habitacle est également modifié et l’on retrouve des emblèmes STi un peu partout autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

D'autres détails suivront lors du dévoilement prévu le 13 janvier prochain.