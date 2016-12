SNC-Lavalin vend ses activités en France et à Monaco

ADVERTISEMENT

SNC-Lavalin a annoncé, vendredi, qu'elle vend ses activités en France et à Monaco, notamment l'exploitation d'une vingtaine d'aéroports régionaux, y compris sa participation dans l'Aéroport de Mayotte, un département d'outre-mer français.

Ces activités en France et à Monaco, qui regroupent environ 1100 employés, "n'ont pas généré la rentabilité prévue", a indiqué la société montréalaise dans un communiqué. Le montant de la vente aux sociétés Ciclad et Impact Holding n'a pas été précisé.

Les activités de SNC-Lavalin en France couvrent plusieurs marchés, dont les bâtiments complexes, les domaines industriels et agroalimentaires, les transports et les villes, ainsi que l'exploitation et l'entretien de 19 aéroports régionaux.

L'entente conclue avec Ciclad et Impact Holding ne comprend pas les investissements de capitaux de SNC-Lavalin dans TC Dôme, qui seront régis par un contrat de vente différent, devant être conclu à une date ultérieure, précise-t-on. TC Dôme oeuvre dans le secteur de la "gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires".

Le président, Infrastructures, chez SNC-Lavalin, Ian L. Edwards, a précisé que "malgré des efforts de restructuration et d'amélioration au cours des dernières années", les activités de l'entreprise québécoise en France "n'ont pas généré la rentabilité prévue".

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter