4 recettes de soupe pour affronter la grippe et l'hiver

Attention, on ne parle pas de la soupe filandreuse, fade ou achetée en brique. Ces recettes de soupe vous promettent bien plus : du réconfort, de la douceur et surtout, du goût! Entre l'arrivée précoce de la grippe, les fêtes de fin d'année bientôt terminées, la rentrée qui arrive, le froid qui s'est durablement installé, nous en avons tous besoin.

Toutes extraites du livre «Ces soupes qui nous font du bien», de la blogueuse Cléa et de Clémence Catz, ces recettes de soupes mettent en valeur les épinards, la courge butternut, le miso ou encore le potimarron.

Velouté d'épinards au sésame

Pour 4 personnes

2 c. à soupe de graines de sésame blond rôties

1 kg d'épinards frais

1 oignon

1 c. à soupe d'huile de sésame ou de coco

1 pointe de couteau de cumin en poudre

½ c. à thé de thym séché

Facultatif : yogourt grec

Faire tremper les graines de sésame dans un peu d'eau pendant 6 à 8 heures. Laver les épinards, les blanchir 2 minutes à l'eau bouillante, égoutter et réserver. Peler et émincer l'oignon et le faire revenir dans l'huile jusqu'à coloration. Ajouter les épinards hachés et faire revenir 5 minutes supplémentaires. Mixer avec les graines de sésame et leur eau, ainsi que le cumin et le thym. Saler et servir chaud avec une belle cuillerée de yogourt grec si souhaité.

Pour la garniture : Graines de sésame rôties, pincée de thym séché ou de cumin en poudre, cuillerée de yogourt grec.

Velouté de courge butternut au curcuma frais

Ce velouté très chaleureux, dont le parfum évoque le safran et la noisette grillée, marie le ghee et le curcuma, deux stars de la cuisine indienne ayurvédique, avec de la courge butternut rôtie et une pointe de gingembre et de citron. À consommer tout l'hiver pour ses vertus anti-inflammatoires et son action bénéfique sur la digestion et le système immunitaire.

Pour 3 à 4 personnes

Pour le velouté

1 courge butternut (1 kg)

2 c. à café de ghee ou d'huile de coco (+ 1 c. à soupe rase de ghee) (voir la recette ci-après)

600 ml de bouillon végétal

1 gros pouce de curcuma

1 cm de racine de gingembre

2 c. à thé de jus de citron

Pour la garniture

Noix de cajou hachées, coriandre, gomasio.

Préchauffer le four à 180 °C. Couper la courge butternut en deux dans la longueur et ôter les pépins. Badigeonner la chair avec les 2 cuillerées à café de ghee ou d'huile de coco, saler et poivrer. Faire cuire pendant 30 à 40 minutes environ, jusqu'à ce que la courge soit bien tendre (vérifier avec un couteau). Laisser tiédir un peu, puis éplucher. Préparer le bouillon, puis le mixer longuement avec la courge en morceaux, le ghee restant, le curcuma et le gingembre râpés ainsi que le jus de citron. Saler et bien poivrer. Servir bien chaude, avec les garnitures souhaitées.

Recette du ghee (ou beurre clarifié)

Dans une casserole à fond épais, faire fondre la quantité désirée de beurre cru (500 g minimum), à feu très doux et sans mélanger. Au fur et à mesure, retirer la mousse qui se forme à la surface à l'aide d'une cuillère en bois ou d'une écumoire. Une fois le beurre fondu, le ghee se trouve en surface tandis que le petit-lait reste au fond sous la forme d'une couche blanchâtre. Filtrer avec une étamine ou un chinois à mailles fines pour ne garder que le ghee. Le conserver dans un récipient hermétique en verre, à température ambiante et consommer dans les trois mois.

Soupe miso aux nouilles soba

Les soba sont des nouilles japonaises à base de farine de sarrasin (il en existe des 100 % sarrasin ou des 60 % sarrasin, en mélange avec de la farine de blé). Les Japonais les consomment généralement nature, chaudes ou froides, avec une sauce à base de soja et de bouillon dashi. Mais rien n'empêche de les intégrer directement à un potage, surtout si celui-ci est à base de miso : cela donne une soupe japonaise rassasiante et très jolie à regarder.

Pour 4 personnes

1 poireau

2 gousses d'ail

250 g de champignons de Paris (ou shiitakes)

2 carottes

5 oignons nouveaux

1 c. à soupe d'huile de sésame

1 cube de bouillon

1 morceau d'algue kombu

200 g de nouilles soba

250 g de tofu aux algues

1 c. à soupe de miso

Laver le poireau, ôter la barbe et la partie dure du vert et émincer le reste. Peler, dégermer et hacher les gousses d'ail. Peler les champignons et les couper en lamelles. Peler les carottes et les couper en petits cubes. Émincer les oignons nouveaux. Chauffer l'huile de sésame dans un faitout et faire revenir le poireau et l'ail sur feu assez vif. Baisser le feu et ajouter les champignons, les carottes et la partie blanche des oignons nouveaux. Couvrir d'eau à hauteur, ajouter le cube de bouillon et l'algue kombu. Laisser mijoter pendant 15 minutes.

Ôter l'algue et mettre de côté. Filtrer le bouillon et réserver les légumes. Porter le bouillon à ébullition et ajouter les nouilles soba. Cuire pendant 2 minutes à frémissement, puis ajouter le tofu coupé en cubes et cuire pendant 2 minutes supplémentaires. Prélever les nouilles et le tofu à l'aide d'une écumoire et répartir dans des bols. Placer le miso dans une petite passoire et placer la passoire dans le bouillon. À l'aide d'une petite cuillère, faire passer le miso dans le bouillon. Remettre les légumes dans le bouillon, mélanger, puis répartir dans les bols de nouilles. Garnir de la partie verte des oignons nouveaux émincés et servir sans attendre.

Velouté de potimarron, orange et cacao

Cette recette très facile à réaliser marie trois ingrédients qui semblent nés pour finir ensemble dans une soupe d'hiver : le potimarron, l'orange et le cacao cru, une vraie petite bombe nutritionnelle. En bonus, le plaisir de regarder fondre doucement les copeaux de chocolat sur le bol de velouté fumant... Si vous n'avez pas de pâte de cacao cru, remplacez-la par quelques carrés de bon chocolat noir.

Pour 4 personnes

1 potimarron (1 kg)

1 oignon jaune

25 g de beurre de cacao

1 orange

1 cube ou 1 c. à soupe de bouillon végétal

1 c. à soupe d'huile d'olive

15 g de pâte (ou 8 fèves, ou 2 c. à soupe de poudre) de cacao cru

Brosser l'écorce du potimarron, puis le faire cuire au four à 180°C pendant 30 à 40 minutes, jusqu'à ce que la chair soit tendre (vérifier en le transperçant avec la lame d'un couteau). Laisser tiédir, ouvrir en deux et ôter les graines. Sans l'éplucher, couper la chair en morceaux. Émincer l'oignon et le faire blondir dans l'huile d'olive. Ajouter le potimarron et le zeste de l'orange et faire revenir pendant 3 minutes en remuant. Couvrir d'eau à hauteur, ajouter le bouillon cube et laisser mijoter 20 minutes à couvert. Mixer longuement avec le jus de l'orange afin d'obtenir un velouté lisse et onctueux, saler, poivrer et répartir dans des bols. Parsemer de copeaux de pâte de cacao cru (ou bien de fèves concassées ou de poudre tamisée).

Garniture crumble au beurre de cacao cru

30 g de noix de cajou

25 g d'amandes

10 g de graines de tournesol

2 pincées de cumin en poudre

2 pincées de cardamome en poudre

1 pincée de muscade

20 g de beurre de cacao cru

Mixer rapidement les graines avec les épices, le sel et le poivre afin de les hacher plus ou moins finement sans les réduire en poudre : le résultat doit être irrégulier. Faire fondre le beurre de cacao à feu très doux ou au bain-marie, verser sur les graines et bien mélanger afin d'obtenir un mélange sableux. Conserver dans un bol, à température ambiante ou au réfrigérateur pour une texture plus croquante.

