12 histoires virales de 2016 qui prouvent que l'amour existe encore

Même si 2016 n’a pas été une année fastueuse pour tout le monde avec ses nombreuses célébrités qui nous ont quittés, le Huffington Post a pensé à vous rappeler certains bons moments.

Comme dirait Céline, l’amour existe encore.

L’année a clairement été grande dans le département de l’amour. Nous avons eu droit à des propositions épiques, des discours de mariage hilarants, et des histoires de couples supra-touchantes.

Voici ci-dessous, dans un ordre aléatoire, certaines de nos histoires virales préférées qui nous ont fait pleurer comme des bébés. De joie, bien sûr. Jetez-y un œil et faites-nous savoir laquelle a été votre favorite :

Cette danse de mariage à la Beyoncé





En octobre, la chanteuse et danseuse canadienne Melissa Molinaro a mis le feu à sa noce en faisant une chorégraphie à son nouvel époux sur différentes chansons populaires de Beyoncé, comme Upgrade U. C’était chaud!

Ce marié qui ne pouvait pas contenir ses larmes





L’été dernier, une vidéo du marié Gabriel Deku est devenue virale après qu’il a été complètement subjugué par sa nouvelle épouse, Anabella, qui descendait l’allée. Deku, qui ne pouvait retenir ses larmes, a ensuite raconté au Huffington Post qu’avant de rencontrer celle qui deviendrait sa femme, il avait renoncé à l’amour. « Je pensais que cette idée d’avoir un partenaire de vie qui m’aimerait et me respecterait inconditionnellement ne relevait que des films ».

Cette proposition en mariage sous forme de fausse séance photo





En juillet, le producteur de CBS, Korneliu Bascombe, a présenté l’une des demandes en mariage les plus élaborées que nous ayons jamais vues. Il a organisé une fausse séance photo avec sa copine (maintenant fiancée) Rachel Jordan avec qui il partage sa vie depuis quatre ans. Trop mignon!

Cette femme sikhe qui a rompu les normes





Cet automne, une mariée indienne de Londres est devenue virale après qu’une image d’elle, de son mari et de sa mère a été partagée sur Facebook. Hernoor Grewal et ses quatre sœurs ont été élevées par une mère célibataire et habituellement lors des mariages traditionnels sikhs, c’est toujours le père qui accompagne la mariée. Sur la photo ci-dessus, la mère de Grewal est vue en train de s'acquitter de cette tâche, mais elle décrit aussi les luttes auxquelles les mères indiennes font face à tous les jours.

Ce couple marié depuis 63 ans qui meurt à quelques minutes d’intervalle

"You don't pray for it because it seems mean, but you couldn't ask for anything more beautiful." https://t.co/CVjW4VUTlP @ksfynews — Courtney Collen (@CourtneyCollen) August 8, 2016

En juillet, Henry et Jeanette De Lange, un couple du Dakota du Sud aux États-Unis, sont morts côte à côte à seulement 20 minutes d’intervalle. Le couple, qui était réuni depuis 63 ans, souffrait de maladies différentes (cancer de la prostate et maladie d’Alzheimer) jusqu’au jour où ils sont décédés. Comme quoi ils étaient vraiment inséparables.

Tout le monde s’est demandé en mariage au concert d’Adele

Qui ne tomberait pas amoureux lors d’un concert d’Adele? Ça sonne presque cliché. Au cours de sa tournée cette année, non seulement la chanteuse britannique a conquis les salles de concert du monde entier, mais plusieurs personnes se sont demandées en mariage sur la scène. Durant un spectacle à Londres en mars dernier, la star de 27 ans a arrêté de chanter en plein milieu d’une chanson pour accueillir un couple sur scène.

Le baiser amoureux d’un couple de femmes aux Olympiques de Rio





Pendant les Jeux olympiques de Rio, Marjorie Enya est allée sur le terrain après le match pour embrasser sa copine brésilienne Isadora Cerullo, une athlète. Mais à la grande surprise de Mme Cerullo, sa copine l’a demandée en mariage devant son équipe et les bénévoles. « Je voulais montrer aux gens que l’amour l’emporte », a déclaré Mme Enya aux journalistes après la demande en mariage.

La danse père-fille à laquelle personne ne s’attendait





Rien de tel qu’une bonne danse enfant-parent à un mariage, mais celle-ci exécutée par Mikayla Ellison Phillips de l’Utah aux États-Unis et de son père Nathan surmonte les autres. De succès comme U Can’t Touch This à Bye Bye Bye de N Sync en passant par du Bollywood, le duo a vraiment impressionné les invités.

Ces réfugiés réunis par amour

This Syrian couple's reunion shows love knows no borders (Learn more about LGBT refugees https://t.co/5DrJLl7IrT) pic.twitter.com/zo2B2kfQYT — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) September 17, 2016

Cette histoire va vous faire pleurer. Nader et Omar se sont rencontrés en tant que réfugiés syriens en Turquie et se sont fiancés avant que Nader ait obtenu l’asile politique en Norvège, rapporte Buzzfeed. Après avoir passé des mois séparés, les deux ont finalement pu se retrouver en Norvège pour commencer une nouvelle vie.

Cette femme qui a obtenu le plus beau cadeau de fête





Ashley Greenhalgh et son petit ami Danny Griffiths, tous deux atteints du syndrome de Down, se fréquentaient depuis deux ans. Lors du 21e anniversaire de Greenhalgh, son copain l’a surprise avec une bague de fiançailles en diamant et lui a demandé de l’épouser. Si le geste est vraiment mignon, attendez de voir la réaction de la jeune femme.

Ce groupe a capella qui aide un de ses fans à faire la grande demande





En février, le groupe indien-américain de chants a capella Chai Town a aidé un de ses admirateurs à faire sa demande en mariage en chantant Mirrors de Justin Timberlake. Le groupe a utilisé de vrais miroirs, puis Gaurav Gadodia a mis un genou par terre et à fait la grande demande à sa petite amie Madhuri Patel pendant le week-end de la Saint-Valentin.

Cette fabuleuse mariée de 86 ans







La preuve qu’on n’est jamais trop vieux pour tomber en amour. Millie Taylor-Morisson, 86 ans, a fait les manchettes cette année quand elle a enfilé une magnifique robe mauve pour le grand jour. La grand-maman a épousé Harold Morrison, un ami de longue date, en octobre dernier au New Jersey. Le premier mari de Mme Taylor-Morisson était décédé en 1992.