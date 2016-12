5 tendances mode qui devraient mourir en 2017

ADVERTISEMENT

Alors qu’on s’apprête à dire au revoir à l’année 2016, on se prend en main, et on trouve de nouvelles résolutions. Et pourquoi ne pas commencer par un petit ménage dans notre garde-robe pour renouveler son style.

Voici quelques tendances qui devraient disparaitre en 2017 :

Le pantalon de jogging

Oui, on les a vus partout en 2015 et 2016 avec le retour des années 90 et du look sport décontracté. Maintenant qu’ils ont été surutilisés par les grands détaillants comme Uniqlo, Topman, ZARA, Urban Outfitters, H&M, on passe à autre chose.

Les t-shirts avec les noms de marques modifiés

On les trouvait tous drôles et originaux au départ, mais maintenant que tout le monde a jeté son dévolu dessus, mieux vaut ne plus les sortir en public. Vous le porterez avec votre jogging à la maison, tiens.

Les vêtements de tournée de Kanye West ou de Justin Bieber

Ce n’est pas parce que le clan Kardashian les porte à tour de bras qu’il faut faire de même. On les a vus, revus, trop vus. Il est donc inutile de débourser 1250$ pour une veste en denim du Purpose Tour de Bieber. Il a bien assez d’argent déjà, de toute façon.

Le t-shirt sous la robe

Ok, ça a été cool deux secondes avec le retour en force des années 90, mais on passe à un autre appel en 2017. Portez la robe légère, portez le t-shirt, mais pas ensemble s’il vous plaît.

Le mom jeans





S’il y a un bas qui n’est flatteur pour personne, c’est bien le mom jeans. On a aimé briser les règles, et ranger notre pantalon skinny pour un instant, mais on ne le portera plus aussi fièrement qu’avant si on veut conserver notre statut de modeuse avertie.

