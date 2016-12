ADVERTISEMENT

Pour s'immiscer dans chaque aspect de la vie quotidienne, il va encore falloir bosser un peu... Avec Amazon, le géant de la distribution et de la vente en ligne, Jeff Bezos ambitionne depuis de longues années de devenir un partenaire privilégié de vos journées. Livraison par drones dans des délais records, commande depuis votre salle de bain ou votre cuisine, l'entreprise ne cesse d'innover pour chercher à se rendre indispensable.

Et l'une des preuves de cette stratégie est évidemment Echo, l'assistant-domestique commercialisé par Amazon. L'objet en forme de petit cylindre noir fonctionne en étant posé dans une pièce de votre choix. Constamment à votre écoute et déclenché lorsqu'il entend "Alexa", son petit nom, il est censé être capable de vous donner la météo et les informations, de commander directement sur le site, de jouer de la musique...

Mais comme le montre notre vidéo en tête d'article, il n'est pas encore infaillible, loin de là. La preuve avec ce petit garçon qui a failli se retrouver à écouter des lectures pornographiques alors qu'il voulait simplement entendre une chanson.