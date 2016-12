Le cadeau de cette mère à sa fille est beaucoup plus innocent qu'il n'y paraît

Oubliez les frites bourrées d’huile lorsqu’on les presse et mauvaises pour la santé. L’Actifry ne nécessite qu’une cuillère d’huile d’olive pour frire les pommes de terre. Le secret repose sur la forme de sa soufflerie et de son bras articulé brevetés. Il en ressort des frites appétissantes, et même bien meilleures que celles frites dans l’huile. L’Actifry ne s’arrête pas là puisqu’elle permet également de cuire des légumes, ou d’en ajouter durant la cuisson. Bref, c’est tout simplement la meilleure friteuse, et santé en plus ! À partir de 159 $

Du café et rien que du café. Cette cafetière est absolument basique au possible. Mais ça reste un produit Cuisinart, c’est-à-dire bien conçu et offrant une conception de qualité. Difficile de faire plus simple, mais pour le prix, ce café n’a rien à envier à une cafetière bien plus dispendieuse. 40 $

Pourquoi choisir ce mélangeur à bras plutôt qu’un autre ? Parce que sa forme particulière empêche les éclaboussures lorsqu’on le retire d’une préparation. Solide, et proposant 15 vitesses de rotation, il vient avec de nombreux accessoires. On pourra aussi bien raper des légumes, que les réduire en bouillie pour préparer une soupe ou encore hacher de la viande. C’est un cadeau parfait pour qui veut cuisiner, mais qui a très peu d’espace. 99 $

Cette machine va plaire à ceux qui sont amenés à congeler beaucoup d’aliments. En enlevant l’air présent d’ordinaire dans les sacs, elle permet d’éviter à celui-ci de s’attaquer aux denrées plus fragiles comme la viande, et surtout, de conserver ses aliments bien plus longtemps. Plus hygiénique également avec l’absence d’air, c’est le cadeau auquel on pense peu, mais dont on ne peut plus se passer. 129 $

Plus évolué qu’un four de base, ce modèle possède de types de cuisson préprogrammés et qui se révèlent efficaces. Il faudra bien sûr faire quelques essais les premières fois pour se rendre compte qu’une pizza de 850 grammes met 17 minutes et non pas 15 à cuire, mais la pizza en question sera tout simplement excellente. Un peu plus gros qu’un four de base, il occupe néanmoins un espace contenu. 169 $

Produit vedette à chaque occasion de fête, le succès de ce four ne se démord pas. C’est un très bon four de base capable de cuire aussi bien un poulet, que de faire griller le pain. Pas de fonctionnalité évoluée, on choisit la température, le temps grâce à la minuterie de 30 minutes maximum, et il s’occupe de cuire le tout. On peut aisément y entrer une pizza de 9 pouces, il vient avec une grille et une plaque de cuisson, et est offert en plusieurs couleurs. 99 $

Ce gaufrier se démarque pour être des plus pratiques. En choisissant une forme verticale, il occupe un tout petit espace en cuisine. Une fois les gaufres prêtes, pas besoin de soulever un couvercle pour faire de la place autour. Il suffit de le descendre, vous éviterez ainsi les mauvaises manipulations. Avec son unique bouton de sélection de la température en façade, il est facile à utiliser. 129 $

Si vous cherchez un grill pas cher et efficace, voici celui qu’il vous faut. Il peut se déplier afin d’offrir le double de surface de cuisson, idéal si l’on reçoit. Ses plaques réversibles permettent de cuire les viandes et les légumes, ou alors e bacon et même les œufs. Elle sera donc en plus tout indiquée pour le petit déjeuner. Enfin, ses plaques se retirent et peuvent être lavées facilement. 99 $

Résuire les légumes en potages ou en soupe, préparer des purées épaisses ou onctueuses ou encore concocter de délicieux smoothies, cette machine sait faire tout ça. On aime sa taille infiniment compacte qui plaira aux étudiants ou aux couples. Facile à utiliser, les accessoires sont également faciles à laver, et ce hachoir en en plus disponible en plusieurs coloris différents afin d’aller avec toutes les ambiances. 63 $

Cette mijoteuse compacte est idéale pour une ou deux personnes, et sa contenance de 4 litres permettra même de préparer un repas abondant pour les invités. Très bien conçue, avec ses commandes simples placées en façade, son plat en céramique est idéal pour tous les types de cuissons et d’aliments. La céramique est également bien plus durable que le métal qui raie vite. Sa taille compacte lui permet d’occuper très peu d’espace, tout en offrant les mêmes fonctions évoluées d’une grande mijoteuse. 80 $

Grâce à son plat en métal, elle permet de braiser la viande à la perfection avant de la mettre à mijoter, et sans changer de contenant. Sa capacité de 6,5 est gargantuesque, et son utilisation incroyablement simplifiée avec trois positions de cuisson. Son plat étant en aluminium, il faudra penser à utiliser uniquement des ustensiles en bois ou en plastique afin d’éviter de l’abîmer et le conserver plus longtemps. Enfin, malgré ses dimensions, cette mijoteuse est très facile à nettoyer. 179 $

Avec la nouvelle version de l’Optigrill, on entre de plain-pied dans la cuisine intelligente. Ses capteurs détectent l’épaisseur de la viande et adaptent la cuisson en conséquence. Facile à utiliser, on indique sur les boutons en façade le type de viande, et le grill s’occupe du reste. À chaque étape de cuisson, il sonne pour avertir qu’il vient de franchir une nouvelle étape. Si vous voulez offrir le meilleur grill, et qui est en plus très loin d’être le plus dispendieux, tout en étant de grande qualité, c’est le choix idéal. 279 $

Extrêmement astucieux, il permet de réaliser de délicieux sandwich le plus simplement du monde. Sa conception en étage permet de placer les aliments les un par-dessus les autres. La plaque du milieu servira à cuire l’œuf, et est rétractable afin de le superposer avec précision au reste du sandwich. Vendu à petit prix, c’est un cadeau original, qui permet de faire rapidement des sandwichs au petit déjeuner avec un minimum de surveillance, et qui va assurément plaire à tous, en plus de sauver du temps ! Version simple : 29 $ Version double : 60 $