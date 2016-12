Ces vedettes se montrent sous leur vrai jour

ADVERTISEMENT

On a tous un jardin secret et les célébrités tentent bien que mal de le conserver. Des paparazzis par ci, des séances photos par là et autres événements mondains auxquels ils doivent se présenter, et ce, toujours sous leur meilleur jour... Ça les pousse parfois à cacher certaines émotions.

Le photographe Andrew H. Walker a donc réalisé une série de photographies avec pour objectif de révéler la véritable personnalité des célébrités, témoignant de la difficulté - à laquelle ils font face - de conserver un équilibre entre image publique et vie privée.

Des stars du cinéma, de la télé ou de la chanson telles que Ewan McGregor, Pharrel Williams, Anne Hathaway, Sigourney Weaver, Lily Rose Depp et Lupita Nyong'o se sont prêtés au jeu à l'occasion du festival du film de Toronto en septembre dernier.

D'un côté, la face publique selon les codes exigés par la société, puis de l'autre l’émotion réelle ressentie par chacun d’eux au quotidien.

À nous de deviner quelle expression correspond à quel contexte.