Mais qu'est-il donc arrivé à Trey Songz? Alors qu'il se produisait en live lors du traditionnel concert "The Big Show at the Joe", un événement annuel organisé à Detroit et auquel participaient entre autres Chris Brown et Desiigner, le chanteur de R&B a refusé de céder la scène à un autre artiste à la fin de sa prestation.

"Ils disent qu'il vont couper mon micro parce que je prends trop de temps", prévient-il à l'attention du public, avant de chantonner d'un ton moqueur à l'encontre des organisateurs de la soirée, comme on peut le voir dans notre vidéo en tête d'article. Et alors que ces derniers tentent de le forcer à quitter la scène en éteignant l'éclairage et son micro, l'artiste vrille inexplicablement.

Arrachant son T-shirt, il descend d'abord dans la foule pour haranguer ses fans avant de brutalement remonter sur scène pour s'en prendre au matériel. Dans son accès de colère, il blesse même un policier venu le calmer, l'agent devant même être hospitalisé. Un craquage total qui vaut désormais à Trey Songz une incarcération et des poursuites judiciaires.