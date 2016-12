La joueuse de tennis étoile Serena Williams s’est fait faire la grande demande par l’un des fondateurs du site internet Reddit, Alexis Ohanian. Et elle a dit oui!

La numéro 2 mondiale, âgée de 35 ans, en a fait l’annonce sur le site de partage : «À genoux, il a prononcé quatre mots, a écrit Williams. Et j’ai dit oui.»

Son nouveau fiancé a fait de même en indiquant : «Elle a dit oui». Le tout accompagné d’un dessin le montrant un genou par terre.

La WTA, organisation qui chapeaute le tennis féminin, s'est empressée de féliciter les deux tourtereaux sur Twitter

Congrats to @SerenaWilliams and @AlexisOhanian on their engagement! 💍 💑 pic.twitter.com/mRVchROPx9

— WTA (@WTA) December 29, 2016