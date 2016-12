ADVERTISEMENT

Vous les avez peut-être retrouvés sous la forme de jouets au pied du sapin, genre de robots humanoïdes, parfois habités par un humain...ces personnages-machines ont la part belle dans la culture manga. On les appelle les mecha.

Parmi les ouvrages les plus connus mettant en scène ces robots, on retiendra en particulier les trois séries Robotech, Patlabor ou encore Goldorak, dans un genre un peu différent. Ces célèbres fictions auront mis moins de 40 ans (pour la plus vieille d'entre elles) a être dépassées par la réalité. Car voici Method-2, et on peut dire merci à la Corée du Sud.

Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessus, les rêves des plus grand amateurs de mangas deviennent réalité. La construction de ce mastondonte d'1,3 tonne et de plus de 4 mètres de long a demandé 200 millions de dollars et trois ans de travail. Method-2 doit son existence à la société de construction robotique Hankook Mirae Technology aidée du designer hollywoodien de Transformers et Terminator, Vitaly Bulgarov.

Excitante ou terrifiante, cette énorme machine vivante? Difficile à dire. On se sent si minuscule à côté de ce premier mecha! Pour l'instant, il est réservé aux zones à risques explique le président de la Hankook Mirae: "Il est construit pour fonctionner dans des zones extrêmement dangereuses où les humains ne peuvent pas aller". Et vraisemblablement, il n'ira pas sur le terrain avant un bout de temps, mais servira plutôt de base à d'autres constructions en attendant son heure.

Pour l'instant la guerre des hommes contre les machines n'aura pas lieu. On dit bien pour l'instant.