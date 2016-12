ADVERTISEMENT

La police de Calgary a annoncé la saisie d'une grande quantité du puissant et dangereux opioïde fentanyl.

Des agents auraient ainsi découvert 35 321 comprimés de fentanyl lors d'une descente, vendredi dernier, une quantité record dans cette ville.

Les enquêteurs ont également saisi des fusils de chasse, des carabines, une arme de poing, une arbalète et d'autres drogues, notamment de la cocaïne, des méthamphétamines et de l'héroïne.

La police a aussi trouvé de nombreuses munitions et des armures.

David Pratico, de Calgary, a été accusé de différents crimes liés à la drogue et aux armes, notamment de production de crack.

Le fentanyl illégal, qui peut être jusqu'à 40 fois plus puissant que l'héroïne, a été lié à des centaines de morts au Canada.

"Il s'agit de la plus importante saisie de comprimés de fentanyl dans l'histoire de Calgary et de l'une des plus importantes dans la province", a déclaré la police par communiqué, jeudi.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter