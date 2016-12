ADVERTISEMENT

En publiant cette vidéo de son papi sur Facebook le jour de Noël, cette Américaine n'imaginait sans doute pas qu'elle serait vue quatre jours plus tard par... 37 millions d'internautes.

Lors d'un jeu consistant à placer un instrument "écarteur de lèvres" avant d'essayer de faire deviner à son équipe une expression, un grand-père de 88 ans a malencontreusement perdu son dentier... Une scène qui a fait peur aux enfants présents, mais bien amusés les plus grands, comme on peut le voir et l'entendre dans la vidéo ci-dessous.