Pan Pan, le plus vieux panda mâle recensé sur la planète est décédé mercredi en Chine, à l'âge de 31 ans, avec quelque 130 descendants au compteur, soit un quart des pandas en captivité dans le monde.

Le vénérable animal, qualifié de "père héroïque", est mort des suites d'un cancer, a annoncé le Centre de recherche et de conservation du panda géant, qui en avait la charge dans la province du Sichuan.

"Sa condition s'est rapidement détériorée. Il perdait connaissance, et n'arrivait plus à se mouvoir ni à manger (...) Les secours ont été impuissants à le sauver", a ajouté le centre sur son compte de microblogues.

Si les pandas sont connus pour leurs difficultés à se reproduire en captivité, Pan Pan (dont le nom redouble le caractère chinois "espérance") s'est distingué par sa descendance prolifique, avec des enfants s'étant eux-mêmes reproduits au fil des ans.

L'espérance de vie des pandas à l'état sauvage ne dépasse guère vingt ans. Les animaux en captivité vivent habituellement plus longtemps --mais la longévité de Pan Pan reste exceptionnelle.

"Son âge correspondait à environ 100 ans pour un être humain", a expliqué à la presse chinoise Tan Chengbin, un gardien de la réserve où Pan Pan a passé ses dernières années.

Pan Pan est né en 1985 à l'état sauvage dans la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine), mais a été recueilli après quelques mois et a vécu toute son existence en captivité.

Le plus vieux panda du monde est une femelle de 36 ans, Basi, depuis la mort en octobre à Hong Kong de la doyenne des pandas, la femelle Jia Jia (38 ans).

Il reste moins de 2.000 pandas en liberté, menacés par la disparition drastique de leur habitat au cours du dernier demi-siècle.

La Chine a cependant mis en place d'importants moyens pour préserver l'espèce et son environnement, notamment via la création d'une douzaine de réserves naturelles, en replantant du bambou, et en soutenant les programmes de reproduction.

Des efforts récompensés, puisque le nombre de pandas géants en liberté en Chine a augmenté de 16,8% entre 2003 (1.596) et 2013 (1.864 individus), selon l'Administration chinoise des Forêts.

Ce qui a amené l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) à sortir en septembre l'animal de la liste des espèces les plus menacées d'extinction --Pékin juge néanmoins ce reclassement "prématuré".

