Rompant une accalmie de deux semaines, les troupes irakiennes, appuyées par l'artillerie et les frappes aériennes de la coalition menée par les États-Unis, ont progressé dans l'est de Mossoul, jeudi, contre des positions de Daech (groupe armée État islamique).

Les forces spéciales ont fait des percées dans les quartiers de Karama et de Quds, alors que les troupes de l'armée irakienne et la police fédérale ont progressé dans les quartiers d'Intisar, de Salam et de Sumor, dans ce dernier bastion urbain toujours tenu par les extrémistes.

L'offensive pour reprendre Mossoul, amorcée il y a plus de deux mois, a été ralentie par la résistance farouche des militants, par la présence de civils prisonniers de leur demeure et par le mauvais temps.

Les "forces contre-terrorisme" avaient repris en début d'après-midi jeudi environ la moitié du quartier de Quds.

Dans un communiqué, la coalition menée par les États-Unis a soutenu que l'offensive de jeudi avait permis d'ouvrir deux nouveaux fronts à l'est de Mossoul, rendant plus ardue la capacité des militants de se ressourcer et de se mouvoir.

À la demande du gouvernement irakien, des avions de la coalition ont bombardé à nouveau, mardi, deux ponts qui enjambent le Tigre à Mossoul. La veille, le dernier pont qui traverse la deuxième ville du pays avait été "neutralisé", ce qui réduit la capacité des militants à se réapprovisionner ou à faire usage de véhicules piégés, a ajouté la coalition.

Les combats de jeudi ont surtout été menés par les forces spéciales, en provenance de l'est. Des troupes de l'armée régulière, au sud-est et au nord de Mossoul, ainsi que des policiers fédéraux à l'ouest n'ont pu progresser depuis des semaines. Ces troupes ont rencontré une résistance farouche des militants de Daech, qui se préparaient depuis plus de deux ans.

Même dans des secteurs repris aux partisans de Daech, les troupes irakiennes ont dû faire face à des attaques surprises, à des tirs de roquettes et à des attentats à la voiture piégée. Les extrémistes ont ainsi fait sauter plus de 900 véhicules piégés à Mossoul et aux alentours. Le commandant des forces spéciales dans l'est de Mossoul, le lieutenant-général Abdul-Wahab al-Saadi, a indiqué à l'Associated Press que 260 de ces attentats visaient ses hommes.

Il s'attend à ce que les forces irakiennes chassent les troupes de Daech de Mossoul et de la province de Nineve d'ici trois mois. Les autorités irakiennes avaient espéré atteindre cet objectif avant la fin de 2016.

Les troupes de Daech avaient pris le contrôle de Mossoul à l'été de 2014, en assurant aussi sa mainmise sur la majeure partie du nord et du centre de l'Irak. C'est d'ailleurs dans une mosquée de Mossoul que les leaders du groupe avaient proclamé la création de leur "califat". La ville compte encore aujourd'hui environ un million d'habitants, même si quelque 120 000 ont fui depuis le début de l'offensive le 17 octobre, selon les Nations unies.

Par ailleurs, des attentats séparés à Bagdad et dans les environs ont fait au moins 13 morts et 35 blessés, jeudi, selon la police.

Close  Des photos de la lutte pour Mossoul sur  

Un soldado iraquí hace el signo de la victoria durante la operación para conquistar Mosul. Las fuerzas iraquíes han logrado recuperar el pasado lunes 24 el control de la zona de Al Rutba, 285 kilómetros al oeste de Ramadi, capital de la provincia occidental de Al Anbar, cerca de la frontera con Jordania, después de que ayer milicianos del grupo yihadista Estado Islámico (EI) irrumpieran en ella. Ahora la OTAN ha comenzado a realizar vuelos de vigilancia para recabar información de Inteligencia en apoyo directo a la coalición internacional contra Estado Islámico en Irak y Siria que encabeza Estados Unidos, con el despliegue de un avión de vigilancia AWACS en la zona.

Una iglesia de Mosul parcialmente destruida por el Estado Islámico. Mosul, controlada por los yihadistas desde 2014, es la segunda ciudad más importante del país y en torno a un millón y medio de personas vive en ella. Los expertos han augurado que la restauración de esta ciudad será "larga y costosa".

Un hombre pasea junto a una de las zonas que arden tras la ofensiva contra el Estado Islámico en Mosul

Según los últimos datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios (OCHA), desde el comienzo de la ofensiva los desplazados eran 5.000 hace un par de días, por lo que es muy posible que hayan alcanzado los 6.000 con la oleada de hoy, una cifra que los trabajadores humanitarios aseguran que pueden gestionar sin problemas.

Niños y mujeres luchan por conseguir la ayuda humanitaria que está llegando a la zona

Una niña iraquí, tras ser llevada a una zona alejada de Mosul. Evacuar a los civiles es una de las prioridades de la misión, ya que el Estado Islámico sigue usándolos como escudos humanos. Los yihadistas los fuerzan a ubicarse en lugares donde están sus militantes o al impedirles huir a otras localidades, según denuncia la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Familias que han tenido que ser evacuadas por la ofensiva en Mosul. Más de 7.000 personas han dejado ya sus hogares como resultado de la ofensiva militar para liberar la ciudad de Mosul del control del grupo terrorista Estado Islámico, según Naciones Unidas. La mayor parte de los desplazados están con comunidades de acogida y algunas familias, tras huir de los combates, han regresado a sus casas en cuanto las condiciones lo han permitido, según el portavoz de la ONU Stéphan Dujarric.

El ejército iraquí ha evacuado a cientos de civiles de la ciudad de Tobzawa, que ha sido ya arrebatada al grupo yihadista Estado Islámico (EI) y que se sitúa cerca del frente de la localidad de Bashiqa, al este de Mosul. Según han explicado vecinos de la zona, se trata de entre 80 y 150 familias de la minoría shabaka, de credo suní, y la mayoría de ellas viajan sin nada, aunque algunas portan objetos personales.

Familias iraquíes abandonan Mosul

Soldados iraquíes hacen el signo de la victoria tras avanzar en su ofensiva hacia Mosul. Según declaró el primer ministro iraquí, Haider al Abadi, la ofensiva militar sobre Mosul, en manos del Estado Islámico, va más rápido de lo previsto inicialmente.

Ocho días después del inicio de la operación, las tropas leales al Gobierno iraquí y los combatientes peshmerga -fuerzas kurdas- aún siguen en zonas muy exteriores de Mosul. El primer contingente en acercarse, a unos dos kilómetros de la ciudad, está compuesto por el Servicio Antiterrorista (CTS), un cuerpo de élite entrenado por Estados Unidos.

Un soldado durante la ofensiva en Mosul

