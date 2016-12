11 mois après le tirage, Loto-Québec retrouvent des gagnants de 1 000 000 $ à l'Extra

ADVERTISEMENT

Moins d'un mois avant la date limite de réclamation, Loto-Québec a retrouvé, in extremis, des gagnants des Laurentides de 1 000 000 $, recherchés depuis le mois de janvier 2016.

Après un ultime appel à tous de Loto-Québec, MM. Serge Ouimet et Timmy Nepton-Ouimet, père et fils, se sont finalement présentés au siège social de la Société le 29 décembre avec leur billet gagnant à l'Extra du… 27 janvier 2016!

« Je ne croyais pas pouvoir gagner. Je pensais que ça arrivait juste aux autres. » - Serge Ouimet

Serge Ouimet et son fils Timmy ont l'habitude d'acheter des billets de loterie un peu partout où ils passent. Ils se retrouvent donc avec une quantité impressionnante de billets, qu'ils vérifient une à deux fois par année seulement.

C'est à l'occasion d'une journée père-fils que les gagnants décident de prendre le temps de vérifier leurs nombreux billets, qu'ils ont pris soin de rassembler. « Il y en a partout : dans la voiture, dans les tiroirs, dans nos poches, dans un sac dans le garage… », raconte Timmy.

Alors qu'il leur en reste une quinzaine à vérifier, bien installés devant la télé, ils entendent que Loto-Québec recherche un gagnant.

Un peu tannés de vérifier des billets, ils reprennent tout de même leur travail, motivés par l'annonce du millionnaire recherché.

Les billets non gagnants s'empilent sur la table pour être éventuellement brûlés. C'est là que se retrouve un billet non gagnant du Lotto Max… jusqu'à ce que M. Ouimet se rappelle qu'il a un Extra participant sur ce billet. Il repêche le Lotto Max de la pile et vérifie l'Extra…

« Timmy, regarde ça! » Les deux constatent qu'ils ont les 7 numéros. Croyant gagner quelque 1 000 $, ils vérifient la structure de lots : les 7 numéros valent 1 000 000 $!

Les gagnants songent à faire ensemble un voyage de pêche à l'espadon. Quant à M. Nepton-Ouimet, il compte partir en voyage avec sa conjointe et s'offrir des outils de qualité pour les meubles qu'il fabrique. « Dans mon métier, je n'ai pas de fonds de pension. Je vais donc aussi planifier financièrement ma retraite », précise sagement le fils.

« C'est un billet qui a vraiment failli ne jamais révéler ce qu'il contenait. Ça se prend vraiment bien! » - Timmy Nepton-Ouimet.

Les Québécois sont particulièrement chanceux à la loterie ces temps-ci. En deux semaines, trois gros lots du Lotto 6/49 ont été remportés dans la province : un de 5 millions en Montérégie, un autre de 4,9 millions à Montréal, et 12,4 millions en Outaouais.