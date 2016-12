10 idées épatantes pour fêter le jour de l'An en famille

Célébrez à l’extérieur Les activités hivernales comme la luge, le patin, le ski, faire un bonhomme de neige, construire un fort ou faire une bataille de balles de neige, vous assurent que vous passerez un moment des plus agréables en famille.

Un pique-nique au salon N’oubliez pas le champagne sans alcool pour les plus jeunes et passez un agréable moment à manger, discuter et jouer à des jeux de société depuis le plancher de votre salon.