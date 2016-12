Grippes et gastro-entérites: les hôpitaux montréalais bondés

ADVERTISEMENT

Comme chaque année, les hôpitaux montréalais subissent un fort achalandage dans leurs salles d'urgence durant le temps des Fêtes. Les taux d'occupation dans une douzaine de salles d'urgence dépassent les 100 %, selon les données de Santé Montréal.

Le Centre hospitalier mère-enfant (CHU) Ste-Justine a d’ailleurs émis un communiqué rappelant aux parents qu’ils devraient éviter de se présenter à l’urgence si leurs enfants souffrent de symptômes grippaux bénins, de gastro-entérite ou de fièvre. Le taux d’occupation de cette urgence était de 94 % mercredi matin.

Le CHU tient à rappeler que ces cas non urgents contribuent à propager les virus, augmentent l’affluence, provoquent une importante pression sur les urgences et augmentent les temps d’attente. Les cas non urgents devront attendre plusieurs heures avant d’être vus par un médecin, prévient-on.





Se soigner à la maison est la meilleure des solutions, indique le CHU. «Les symptômes grippaux bénins, la gastro-entérite et la fièvre, qui durent généralement entre 3 à 5 jours, peuvent être soignés à la maison. Les services d’urgence doivent être réservés aux personnes dont l’état de santé nécessite des soins urgents», rappelle le Dr Antonio D’Angelo, chef médical de l’urgence du CHU Sainte-Justine. «Ceux-ci seront traités en priorité», ajoute-t-il.

«Si vous avez la grippe, buvez beaucoup d’eau et reposez-vous. Vous pouvez aussi demander à votre pharmacien des conseils pour soulager vos symptômes.» - Antonio D’Angelo, chef médical de l’urgence du CHU Sainte-Justine

La Dre Tamara Gafoor, urgentologue pédiatrique à l'Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM, ajoute que les gens peuvent réduire la propagation de la grippe et de la gastro-entérite en se lavant régulièrement les mains, en recouvrant leur bouche lorsqu’ils toussent et en évitant d'entrer en contact avec des personnes vulnérables.

S'il le faut, le CHU Ste-Justine rappelle qu’il est mieux d’appeler Info-Santé au 811 ou de se présenter dans une clinique sans rendez-vous plutôt que de se présenter à l'urgence pour ce genre de symptômes.

À voir également :

Close  12 aliments pour renforcer votre système immunitaire sur  

Le thé La théanine, un acide aminé, serait particulièrement efficace pour renforcer le système immunitaire du corps humain.

Les courges Les courges sont une excellente source de bêta-carotène, indispensable à la santé des cellules du système immunitaire.

L'ail Deux composés de l’ail auraient des propriétés antivirales, en plus d’aider le foie à rester en bonne santé.

La soupe poulet et nouilles Une étude à démontré que la carnosine que l’on retrouve dans la soupe poulet et nouilles pouvait aider le corps à combattre les premiers symptômes de la grippe.

Les graines de tournesol Une excellente source de vitamine E, les graines de tournesol contribueraient à combattre les radicaux libres dans le corps humain.

Les champignons Les champignons sont notamment riches en sélénium, qui aide les globules blancs à produire des cytokines, et en bêta-Glucane, qui aurait des propriétés antimicrobiennes.

Les huîtres Les huîtres constituent une excellente source de zinc, qui est essentiel au système immunitaire, en particulier au bon fonctionnement des globules blancs.

Les oignons Les oignons ont sensiblement les mêmes bienfaits que l’ail. Ils constituent également une bonne source de vitamine C et de probiotiques.

La réglisse La réglisse est particulièrement efficace pour apaiser les maux de gorge.

Le saumon Le saumon est une excellente source d’oméga-3 et de vitamine D.

Les poivrons rouges Les poivrons sont une très bonne source de vitamine C, essentielle à la santé du corps en général.

Le yogourt Les probiotiques que l’on retrouve dans le yogourt aideraient à maintenir une bonne santé digestive et renforceraient certaines fonctions du système immunitaire.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter