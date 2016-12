Chrissy Teigen exauce le souhait d'une fan en lui envoyant sa robe

Le mannequin Chrissy Teigen a fait une heureuse pour Noël.

Alors que Rebecca Howe regardait l’émission américaine Lip Sync Battle juste avant les Fêtes, elle est tombée en amour avec la robe courte en velours bourgogne aux épaules dénudées de la coanimatrice et elle l’a fait savoir sur Twitter.

@chrissyteigen but seriously when you're done with that red dress from this week's @SpikeLSB can I have it please 😍

— Rebecca Howe (@Rebecca_Howe42) 23 décembre 2016