Les chansons les plus populaires de 2016 en 3 minutes

2016 tire à sa fin et il est temps de faire le bilan musical de l'année écoulée. Et quoi de mieux que d'écouter Us the Duo revisiter les plus gros tubes de 2016?

Michael et Carissa Alvarado nous font revivre l'année en seulement trois minutes. De Hold Up de Beyoncé à Work de Drake et Rihanna en passant par 24K Magic de Bruno Mars, tous les gros succès sont présents.

Et la performance du duo est impressionnante!

Voici la liste des titres chantés: