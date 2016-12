En bobettes dans un avion, il devient la risée de la Toile

ADVERTISEMENT

Kumail Nanjiani est un humoriste qui présente une émission de stand-up sur la chaîne américaine Comedy Central. Mercredi 28 décembre, il a narré une anecdote peu banale à ses 810 000 abonnés sur Twitter, qui s'est déroulée dans un avion.

Un passager proche de lui s'est en effet mis à l'aise en caleçon pour regarder un film. Kumail Nanjiani a publié une série de tweets -qui ont été largement partagés- décrivant avec ironie toute la scène.

Tweet storm. I was on a plane a couple of days ago. A guy took off his jeans & lounged around in his boxers with his feet up on the wall. pic.twitter.com/CHcsWXnlNB — Kumail Nanjiani (@kumailn) 28 décembre 2016

"J'étais dans un avion il y a quelques jours. Un type a enlevé son jeans pour se mettre en caleçon avec les pieds sur le mur."

After 4 hours, a flight attendant finally said "Could you please put your feet down? People are walking through here." 40 second stare down. — Kumail Nanjiani (@kumailn) 28 décembre 2016

"Après 4 heures, un steward lui a finalement dit: 'Pourriez-vous s'il vous plaît mettre vos pieds par terre? Des gens passent ici.' 40 secondes de regard dans le vide."

5 mins go by & he thrusts one foot back up like a fist raised against an unjust sky. pic.twitter.com/HsYGAK6TO8 — Kumail Nanjiani (@kumailn) 28 décembre 2016

"5 minutes passent et il remet un pied en l'air, tel un poing levé dans un ciel injuste."

This guy was rude to the staff the entire time. If he didn't get the flight attendant's attention, he would slam his fist on the armrest. — Kumail Nanjiani (@kumailn) 28 décembre 2016

"Cet homme était désagréable avec le personnel de bord durant tout le vol. S'il n'obtenait pas l'attention des hôtesses et stewards, il serrait son poing sur l'accoudoir."

Before boarding, he stood right at the gate 30 mins early. Wheelchairs went around him. "I can't wait to get in there & get my pants off!" — Kumail Nanjiani (@kumailn) 28 décembre 2016

"Avant d'embarquer, il se tenait devant la porte 30 minutes plus tôt. Des fauteuils roulants l'entouraient. 'J'ai hâte d'être à l'intérieur pour enlever mon pantalon!'"

Descending. No jeans. Right before landing, he stands in the aisle, in defiance of decency & lighted seatbelt signs. He puts on his jeans. pic.twitter.com/s2pa4draEJ — Kumail Nanjiani (@kumailn) 28 décembre 2016

"Phase de descente. Pas de jeans. Juste avant l'atterrissage, il se tient dans l'allée, au mépris de la décence et des signaux lumineux de ceintures de sécurité. Il met son jeans."

He walks off the plane. No police is waiting for him. No justice. He adjusts his belt, and the monster blends into a crowd. — Kumail Nanjiani (@kumailn) 28 décembre 2016

"Il sort de l'avion. Aucun agent de police ne l'attend. Pas de justice. Il ajuste sa ceinture, et le monstre se fond dans la foule."

Best part: The movie he chose to watch through his hairy thigh "V"? Florence Foster Jenkins. About a woman who can't READ THE ROOM. The End. — Kumail Nanjiani (@kumailn) 28 décembre 2016

Meilleure partie: le film qu'il a choisi de regarder au milieu de ses cuisses velues? 'Florence Foster Jenkins'. À propos d'une femme qui ne peut pas LIRE LA CHAMBRE. Fin."

P.S. Ppl think it's Virgin. It's not! His USB charger made disco lights the whole time, bathing his thighs in reds, blues, greens! Video. pic.twitter.com/kimqBuni6a — Kumail Nanjiani (@kumailn) 28 décembre 2016

"P.S. Son chargeur USB a fait de la lumière disco tout le temps, baignant ses cuisses dans les rouges, bleus, verts! Vidéo."

Voir aussi :