C'est l'une des trois artistes les plus lucratives de cette année 2016, juste derrière les One Direction et Taylor Swift. La chanteuse britannique, Adele, a même démarré sa tournée sur les chapeaux de roues grâce à sa chanson "Hello" qui battait des records de ventes. Un succès qui n'a pas coupé du monde la musicienne.

En tournée internationale depuis février 2016, la chanteuse est restée proche de ses admirateurs, mais aussi au fait de ce qui se passait autour d'elle. Adele a commenté l'actualité internationale dès qu'elle a été touchée ou impressionnée par un événement. Elle admet elle-même parler beaucoup.

L'attentat de Bruxelles, les Jeux olympiques de Rio, la rupture de Brad Pitt et Angelina Jolie, Adele a tout commenté, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.