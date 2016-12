Le parc animalier de Canton, en Chine, a vu naître deux nouveaux pandas et cette semaine, c'était leur première sortie publique (à voir dans la vidéo en tête de cet article).

Les deux bébés pandas n'ont pas encore de prénom mais se portent bien: leur maman les as mis au monde en octobre dernier et pèsent chacun près de 4kg.

Two-month-old giant panda twins make their debut at Guangzhou Chimelong Safari Park in China. https://t.co/cVpsizJ5nU pic.twitter.com/Jve6lpD1nN

— ABC News (@ABC) 26 décembre 2016