ADVERTISEMENT

Peu à peu, nous en apprenons davantage sur le véhicule utilitaire sport Lamborghini Urus dont l’arrivée sur le marché est prévue en 2018. Nous savions déjà qu’il serait le seul modèle de la gamme à faire appel à un moteur turbocompressé, et maintenant nous apprenons qu’il offrira aussi une version hybride enfichable.

L’annonce vient de Maurizio Regianni, responsable de la recherche et du développement chez Lamborghini qui aurait confirmé le second moteur au site britannique Autocar. Aucun autre détail concernant la puissance ou encore l’autonomie du moteur électrique n’a cependant été annoncé.





Close  Un moteur hybride dans le prochain VUS Lamborghini sur  

Peu à peu, nous en apprenons davantage sur le véhicule utilitaire sport Lamborghini Urus dont l’arrivée sur le marché est prévue en 2018. Nous savions déjà qu’il serait le seul modèle de la gamme à faire appel à un moteur turbocompressé, et maintenant nous apprenons qu’il offrira aussi une version hybride enfichable.

Peu à peu, nous en apprenons davantage sur le véhicule utilitaire sport Lamborghini Urus dont l’arrivée sur le marché est prévue en 2018. Nous savions déjà qu’il serait le seul modèle de la gamme à faire appel à un moteur turbocompressé, et maintenant nous apprenons qu’il offrira aussi une version hybride enfichable.

Peu à peu, nous en apprenons davantage sur le véhicule utilitaire sport Lamborghini Urus dont l’arrivée sur le marché est prévue en 2018. Nous savions déjà qu’il serait le seul modèle de la gamme à faire appel à un moteur turbocompressé, et maintenant nous apprenons qu’il offrira aussi une version hybride enfichable.

Peu à peu, nous en apprenons davantage sur le véhicule utilitaire sport Lamborghini Urus dont l’arrivée sur le marché est prévue en 2018. Nous savions déjà qu’il serait le seul modèle de la gamme à faire appel à un moteur turbocompressé, et maintenant nous apprenons qu’il offrira aussi une version hybride enfichable.

Peu à peu, nous en apprenons davantage sur le véhicule utilitaire sport Lamborghini Urus dont l’arrivée sur le marché est prévue en 2018. Nous savions déjà qu’il serait le seul modèle de la gamme à faire appel à un moteur turbocompressé, et maintenant nous apprenons qu’il offrira aussi une version hybride enfichable.

Peu à peu, nous en apprenons davantage sur le véhicule utilitaire sport Lamborghini Urus dont l’arrivée sur le marché est prévue en 2018. Nous savions déjà qu’il serait le seul modèle de la gamme à faire appel à un moteur turbocompressé, et maintenant nous apprenons qu’il offrira aussi une version hybride enfichable.

Peu à peu, nous en apprenons davantage sur le véhicule utilitaire sport Lamborghini Urus dont l’arrivée sur le marché est prévue en 2018. Nous savions déjà qu’il serait le seul modèle de la gamme à faire appel à un moteur turbocompressé, et maintenant nous apprenons qu’il offrira aussi une version hybride enfichable.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





LIRE AUSSI:

>Lamborghini dévoile le modèle le plus puissant de son histoire

Il est fort probable que la motorisation hybride en question sera une combinaison d’un moteur électrique quelconque avec le moteur V8 biturbo de 4,0 litres déjà confirmé. Ce dernier sera probablement une version similaire au moteur de 605 chevaux et 553 lb-pi de couple qui propulse les Audi RS7 et S8 Plus.

Le Lamborghini Urus sera le deuxième véhicule utilitaire produit par Lamborghini après le LM002 vendu entre 1986 et 1993. Il fera compétition dans un segment très restreint qui ne comprend à l’heure actuelle qu’un seul autre modèle, le Bentley Bentayga. Rolls-Royce prévoit également offrir éventuellement un VUS qui sera axé sur le confort et l’opulence comme le Bentley tandis que l’Urus devrait se démarquer par des performances hors du commun.





Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter