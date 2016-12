Cette Tesla anticipe un accident juste avant qu'il ne survienne

ADVERTISEMENT

C'est une technologie de pointe. L'Autopilot d'une voiture Tesla est parvenu à éviter un accident à son conducteur avant même que celui-ci ne se produise.

Sur la vidéo ci-dessus, réalisée par un conducteur néerlandais nommé "Hans Noordsij", on peut voir une Tesla rouler à pleine vitesse sur une autoroute sans encombre jusqu'à ce que son Autopilot ne la fasse freiner en urgence sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. Ce n'est que quelques secondes plus tard, après avoir entendu un avertissement sonore, que l'on se rend compte qu'un accident vient de se produire sur la voiture rouge de devant. Mais heureusement, la Tesla a d'ores et déjà ralenti et évité la collision.

D'après Numérama, l'opération a été rendue possible grâce à la mise à jour 8.0 de la fonction Autopilot des Tesla, qui permettrait au radar des véhicules de Model S et Model X d'anticiper des choses invisibles pour le conducteur du véhicule, allant même jusqu'à calculer ce qui se passe deux voitures avant la sienne.

Heureusement, aucun mort n'est à déplorer sur l'accident de cette vidéo.