OTTAWA – On peut dire que l’année 2016 sur la scène politique a été mouvementée, tant sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie.

La communauté métropolitaine de Montréal, avec le maire de Montréal Denis Coderre en tête, s’est opposée au projet Énergie Est qui doit passer par le Québec. Une déclaration qui a choqué les politiciens de l’ouest.

Le premier ministre de la Saskatchewan Brad Wall en a profité pour relancer un débat sur la péréquation.

« J’ai confiance que les maires de la région de Montréal vont poliment rembourser leur part du 10 G$ en péréquation soutenue par l’ouest. »

I trust Montreal area mayors will politely return their share of $10B in equalization supported by west #EnergyEast https://t.co/DUtlu4VjPx — Brad Wall (@PremierBradWall) 21 janvier 2016

Ce à quoi le maire Coderre a répondu…

Population de la Communauté Métropolitaine de Montréal: 4 millions... Population de la Saskatchewan: 1.13 millions.... — DenisCoderre (@DenisCoderre) 22 janvier 2016

Dans une entrevue à la radio, il en a rajouté une couche, en disant que certains politiciens dans l’ouest canadien croyaient que les Pierrafeu étaient un documentaire scientifique.

Les candidats à la course à la direction du Parti conservateur du Canada se sont multipliés, tout comme les tweets et les memes du député de Beauce, Maxime Bernier.

L'aspirant chef a commencé par faire son coming out contre le système de la gestion de l’offre…

EN MANCHETTE sur https://t.co/QRPNjf3TK2

✎ @MaximeBernier compare la gestion de l’offre au «socialisme» pic.twitter.com/j8LB0UCJpa — LA DOSE (@LaDOSE) 16 juin 2016

Ce qui lui a valu des remontrances de son adversaire Steven Blaney…

.@MaximeBernier Tu étais au Cabinet lorsque le principe de compensation a été approuvé. Pourquoi nas-tu pas démissionné si tu étais contre? — Steven Blaney (@StevenBlaneyPCC) 10 novembre 2016

Ensuite, il s’est chicané avec Guy A. Lepage!

1) Voir le genre de propos qui n’a pas sa place de la part d’un animateur vedette sur une chaîne publique objective et de qualité. pic.twitter.com/zLzvX9BJ0X — Maxime Bernier (@MaximeBernier) 24 novembre 2016

N’oublions pas qu’il est le « légendaire Pokémon de la liberté », après tout.

Le légendaire Pokémon de la liberté est au Bier Market d'Ottawa aujd. Serez-vous capable de l'attraper? #polcan pic.twitter.com/aEdg00MCiE — Maxime Bernier (@MaximeBernier) 18 juillet 2016

Bon nombre de célébrités ont interpelé le premier ministre à propos de causes humanitaires, comme Rihanna…

« Appelez Justin Trudeau pour encourager un changement! Suivez le lien pour vous mériter des points pour des billets pour le #GCFestival »

Call up @JustinTrudeau to make a change! Follow the link to earn points for #GCFestival tix: https://t.co/hVaLIj1Tex pic.twitter.com/5BzUFq41SR — Rihanna (@rihanna) 9 septembre 2016

Ou encore Melinda Gates!

« De plus en plus de leaders mondiaux s’assurent que pour que la société atteigne son plein potentiel, les femmes puissent atteindre le leur. »

More world leaders are seeing that for society to reach its full potential, women must be empowered to reach theirs. https://t.co/c80OO3p0l7 pic.twitter.com/mJgytGzL09 — Melinda Gates (@melindagates) 5 novembre 2016

Le chef du NPD, Thomas Mulcair, a eu une soudaine envie de changement…

.

.

.

.

.

POISSON D’AVRIL!

Il faut dire que Mulcair a gardé son sens de l’humour, même après le congrès d’Edmonton.

« N’aimez-vous pas la couleur de BB-8? »

La déclaration du premier ministre Justin Trudeau à la suite de la mort de Fidel Castro a fait des vagues à l’international.

Le sénateur de la Floride Marco Rubio a estimé que la déclaration ressemblait à une « parodie », alors que Ted Cruz se demande pourquoi des « jeunes socialistes idéalisent des tyrans totalitaires ».

Is this a real statement or a parody? Because if this is a real statement from the PM of Canada it is shameful & embarrassing. https://t.co/lFXeqU7Ws0 — Marco Rubio (@marcorubio) 26 novembre 2016

Disgraceful. Why do young socialists idolize totalitarian tyrants? Castro, Stalin, Mao, Pol Pot -- all evil, torturing murderers. #truth https://t.co/mYJonVK7JB — Ted Cruz (@tedcruz) 26 novembre 2016

Maxime Bernier, lui, a réagi en des termes plus simples.

« … président cubain ayant le plus longtemps exercé cette fonction. »



.@JustinTrudeau : On appelle ça un DICTATEUR. pic.twitter.com/9cRU1SlJA5 — Maxime Bernier (@MaximeBernier) 26 novembre 2016

S’en suivit de nombreuses moqueries avec l’aide du mot-clic #trudeaueulogies…

« Même s’il a été une figure controversée, même ses détracteurs reconnaissent que Pol Pot a encouragé un contact renouvelé entre la ville et la campagne. »

“While a controversial figure, even detractors recognize Pol Pot encouraged renewed contact between city and countryside.” #trudeaueulogies — Andrew Coyne (@acoyne) 26 novembre 2016

« La contribution de Joseph Goebbels aux médias, à l’art et à l’information publique en Allemagne était visionnaire pour mobiliser la population. »

Joseph Goebbels' contribution to media, art, and public information in Germany was visionary in mobilizing the population. #trudeaueulogies — Melissa Lantsman (@MelissaLantsman) 26 novembre 2016

Heureusement, l'été 2016 a donné lieu à des selfies et des photobombs torse nu pour oublier ces dérapages.

Peterborough Family On Vacation Met Justin Trudeau & His Family At Lusk Cave Yesterday -> https://t.co/foPj8RILXr pic.twitter.com/SMJUaFZZIv — PTBO_CANADA (@Ptbo_Canada) 27 juillet 2016

Mais les réseaux sociaux servent également à dénoncer des comportements inacceptables. Nous y avons vu, encore une fois, que le sexisme est toujours bien présent en politique.

Une députée conservatrice a reçu une lettre d’un homme lui disant : « Cachez votre peau et les gens vont vous regarder dans les yeux. Portiez-vous un soutien-gorge jeudi? »

Wherein a creepy weirdo anonymously writes my office to tell me that it's my fault that he's a creepy weirdo. 🙄 pic.twitter.com/V5ko9M3cIs — Michelle Rempel, MP (@MichelleRempel) 6 décembre 2016

Les réseaux sociaux sont aussi source de malentendus. Certains internautes croyaient que le premier ministre était déguisé en « prince arabe ».

Un pilote et son petit prince. pic.twitter.com/2R0NIXlgiM — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 1 novembre 2016

« Je ris des gens qui pensent que Justin Trudeau est déguisé en arabe pour l’Halloween. Clairement, ils ne lisent pas. RE : Le Petit Prince. »

I laugh at the people thinking Justin Trudeau is dressed as an Arab for Halloween. Clearly they don't read. RE: The little Prince — Jay Emm Bee (@Jayemmbee23) 1 novembre 2016

Puis, le jour fatidique des élections américaines est arrivé. L’homme d’affaires Donald Trump a été élu président désigné contre toutes attentes.

L’ancien premier ministre Stephen Harper a donc voulu passer un message au gouvernement:

Félicitations à D Trump pour son impressionnante victoire. Le partenariat CA-ÉU est fort. Il y a bcp de travail à faire dont l’appro. de KXL — Stephen Harper (@stephenharper) 9 novembre 2016

En tout cas, le gouvernement Trudeau semble bien parti pour approuver quelques projets de pipelines! Voici une feuille d’érable huileuse pour illustrer le tout.

Le président des États-Unis Barack Obama tirera sa révérence sous peu…

J’étais heureux de collaborer avec @POTUS. Merci, Barack, de travailler au renouvellement et au renforcement des liens entre nos pays. pic.twitter.com/wU5K0qeqg4 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 20 novembre 2016

…alors son vice-président Joe Biden en a profité pour visiter le Canada et démontrer que lui aussi vit une bromance avec le premier ministre!

Tonight, we welcome @VP Joe Biden, saluting the unparalleled Canada-US relationship and his 4 decades of public service. #VPvisit pic.twitter.com/mhcdLSbFIg — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 9 décembre 2016

« Monsieur le premier ministre, adoptez-moi! » #citationrêvée

Blague à part, la capitale nationale est souvent l’hôte de visiteurs toujours plus polis les uns que les autres.

On niaise pas avec les traverses devant le parlement 😀 pic.twitter.com/DBFxB92H0x — Alain Rayes (@AlainRayes) 2 décembre 2016

Le fédéral n’est pas arrivé à conclure une entente sur la santé avec les provinces, quelques jours avant Noël.

Même si le front commun s’effrite, cela n’empêche pas le ministre de la Santé du Québec, Gaétan Barrette, de continuer son combat sur Twitter.

Berner les citoyens: @Bill_Morneau a promis 3G$ pour les soins à domicile. Là c'est 1G$ SAD et 1,2M$ ailleurs dans ce mandat! #polqc #polcan — Dr Gaétan Barrette (@drgbarrette) 22 décembre 2016

Selon @janephilpott moins de financement = meilleur accès! Bon, ben, Houston, on a vraiment un problème !!! #polqc — Dr Gaétan Barrette (@drgbarrette) 22 décembre 2016

¿Fidel Castro y Justin Trudeau son padre e hijo? Según usuarios de redes: sí https://t.co/lmO5byuKvi pic.twitter.com/QCIxTg2AQn — Sin Embargo (@SinEmbargoMX) 2 décembre 2016

En tout cas, l'année 2016 a été pleine de surprises. On a bien hâte de voir ce qu’Infoman et Trudeau nous réservent dans le spécial de fin d’année!