L'année 2016 aura été tumultueuse pour Kim Kardashian et Kanye West. Après l'agression à main armée de la vedette de téléréalité et la crise psychotique du rappeur américain, les fans du couple célèbre ont commencé à croire que leur couple battait de l'aile.

Un sentiment d'autant plus renforcé que jusqu'à maintenant aucun cliché du Noël du clan Kardashian ne montrait l'interprète de "Famous". Il a aussi passé le 26 décembre seul au cinéma. Mais la situation semble enfin revenue à la normale, comme en témoigne cette photo de famille.

Ce mardi 27 décembre, Kanye West a publié une photo sur Twitter où l'on peut voir la Kim Kardashian en robe dorée et le rappeur aux cheveux blonds et rose portant leurs deux enfants, Saint et North, dans leurs bras. Le tout, devant un gigantesque sapin de Noël paré de décorations blanches et rouges.

Happy Holidays pic.twitter.com/fxLFQQWJG7 — KANYE WEST (@kanyewest) 27 décembre 2016

Si la petite famille semble enfin réunie pour passer de belles fêtes de fin d'année, le visage figé des deux célébrités n'a pas échappé aux internautes qui n'ont pas tardé à le faire remarquer en demandant notamment s"'il y a quelqu'un qui a le sourire dans votre famille?".