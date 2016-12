Kanye West ne vous souhaite que des bonnes choses pour 2017

ADVERTISEMENT

C'est certain, Kanye West va mieux. Après des semaines marquées par une tournée de plus en plus tumultueuse, un passage par l'hôpital psychiatrique et une rencontre avec Donald Trump, le rappeur a de nouveau les pieds sur terre, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article.

Celui qui veut désormais "se concentrer sur sa musique" avait pourtant des raisons d'être grognon, harcelé par un fan à la sortie d'une salle de sport. Mais la star n'a pas eu un mot pour le chasser, allant même jusqu'à le prévenir d'un obstacle qui aurait pu le faire tomber... Devant l'insistance de son interlocuteur, Kanye West a fini par donner son vœu de nouvelle année: "Que tout le monde soit heureux". Toi aussi, Kanye.