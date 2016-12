Une étude publiée en 2012 a démontré que se consacrer aux autres procurait le sentiment d'avoir plus de temps. S'occuper d'autrui réduit en effet l'envie d'avoir du temps pour soi.

Selon une étude publiée en 2003, le bénévolat réduirait les risques de dépression, surtout chez les personnes âgées de plus de 65 ans, et permettrait de se remettre plus rapidement de la perte d'un proche.