Les 10 véhicules les plus attendus de 2017

Que l’on soit intéressé par les véhicules utilitaires sport, les voitures de performance, les berlines de luxe ou encore les véhicules électriques, il y aura plusieurs nouveautés intéressantes en 2017. Chaque année apporte son lot de nouveaux modèles qui surprennent, déçoivent ou passent inaperçus dans l’industrie automobile, mais ce qui est certain est que les manufacturiers ne prennent jamais une pause.

La prochaine année ne sera pas différente. Jetons un coup d’œil à 10 véhicules importants attendus en 2017.





Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo n’a qu’un seul modèle au Canada à l’heure actuelle (la 4C) et nous pouvons compter avec nos doigts le nombre d’unités vendues à travers le pays. La berline Giulia (comme le VUS Stelvio qui sera lancé un peu plus tard) est donc très importante pour la survie du constructeur italien chez nous. Elle viendra rivaliser avec les berlines d’entrée de gamme de luxe comme la Série 3 de BMW, la Lexus IS, l’Audi A4, l’Infiniti Q50 et la Mercedes-Benz Classe C.

BMW Série 3

La prochaine génération de la populaire BMW Série 3 devrait voir le jour au cours de la prochaine année. Elle sera très importante pour le constructeur allemand qui doit faire face à une compétition renouvelée dans le segment fort profitable des berlines d’entrée de gamme de luxe. Une version entièrement électrique destinée à rivaliser avec la Tesla Model 3 pourrait être introduite à la gamme.

Chevrolet Bolt

Il y a longtemps que l’on attend la Chevrolet Bolt, la voiture 100 % électrique de General Motors. Bien qu’elle soit déjà en vente chez certains concessionnaires, sa diffusion sera beaucoup plus vaste au cours des prochains mois. La Bolt sera vendue à partir de 42 795 $ et offrira 383 kilomètres d’autonomie.

Dodge Challenger GT

La Challenger GT sera la première muscle car à être équipée de la traction intégrale. Il sera donc possible de profiter pleinement de ses performances à longueur d’année ce qui lui donnera un avantage indéniable sur la Ford Mustang et la Chevrolet Camaro. La Challenger GT sera propulsée uniquement par le moteur V6 de la famille Challenger au départ, mais le V8 pourrait éventuellement être offert aussi.

Kia Niro

Petit VUS écologique, le Kia Niro sera offert uniquement avec un moteur hybride combinant un quatre cylindres de 1,6 litre avec un moteur électrique pour une puissance totale de 139 chevaux. Une version hybride enfichable pourrait voir le jour vers la fin de 2017. Cette dernière offrira une autonomie d’environ 37 kilomètres en mode entièrement électrique.

Honda Civic Type R

Comme la Ford Focus RS qui a marqué l’année 2016, la Honda Civic Type R devrait faire couler beaucoup d’encre l’an prochain. Déjà en vente en Europe depuis longtemps, la Type R débarquera pour la première fois au Canada avec un moteur qui devrait dépasser la barre des 300 chevaux.

Hyundai IONIQ

Rivale avouée de la Toyota Prius, la Hyundai IONIQ sera offerte en version hybride et hybride enfichable au départ alors qu’un modèle 100 % électrique est aussi annoncé. Nous verrons cependant les versions à moteur hybride en premier. Partageant sa motorisation avec le Kia Niro, la IONIQ hybride sera alimentée par un moteur quatre cylindres de 1,6 litre jumelé à un moteur électrique de 27 kW tandis que la version PHEV reçoit un moteur électrique de 45 kW qui offrira environ 37 kilomètres d’autonomie sans consommer de carburant.

Tesla Model 3

Si la Tesla Model 3 est lancée en 2017, ce sera certainement vers la fin de l’année. Cela dit, tout comme les investisseurs de la marque et les nombreux clients qui ont remis un dépôt pour réserver leur unité, nous espérons que Tesla sera en mesure de commencer les livraisons de son futur modèle d’entrée de gamme cette année.

Toyota Camry

La prochaine génération de la Toyota Camry sera dévoilée dans quelques semaines au Salon International de l’Auto de Détroit et la production devrait débuter par la suite quelque part en 2017. La Camry est l’une des voitures les plus vendues en Amérique du Nord et son renouvellement sera l’un des premiers événements marquants de la prochaine année dans l’industrie automobile. Le dévoilement de la Camry sera suivi un peu plus tard de l’arrivée du Toyota CH-R, un VUS sous-compact également très attendu.

Volkswagen Atlas

Volkswagen espère assurément tourner la page sur le scandale des moteurs diesel truqués l’an prochain et le constructeur allemand prévoit plusieurs nouveautés pour 2017. Alors qu’une nouvelle Golf pourrait voir le jour, c’est le prochain VUS à sept passagers de la marque qui fait beaucoup jaser en ce moment. Baptisé Atlas, son arrivée est prévue l’été prochain.