Tesla numéro un pour la satisfaction des propriétaires

ADVERTISEMENT

Tous les ans, la publication américaine Consumer Reports demande à ses lecteurs d’évaluer leur satisfaction par rapport au véhicule qu’ils ont acheté au cours des trois dernières années.

Le processus d’évaluation est simple et comprend une seule question : est-ce que vous achèteriez le même véhicule à nouveau? Cette année, Tesla a de nouveau terminé au premier rang alors que 91 % des propriétaires sondés ont répondu par l’affirmative.

Porsche vient au second rang avec 84 % tandis qu’Audi et Subaru terminent en 3e et 4e position respectivement. Toyota complète le top cinq avec 76 % des répondants affirmant qu’ils achèteraient un modèle de la marque à nouveau.

Le classement final est déterminé en prenant la moyenne des réponses pour chaque modèle d’une marque. Environ 300 000 propriétaires de véhicule ont participé à l’étude.

Hyundai est l’une des marques qui ont le plus amélioré leur position dans le palmarès en passant de la 24e place à la 13e. Lincoln a également bien fait en passant de la 21e position à la 12e.

Fiat a terminé au dernier rang alors que seulement 53 % des propriétaires de voitures de la marque ont affirmé vouloir un autre véhicule provenant du constructeur italien. Nissan (58 %) a terminé avant-dernière en 28e position suivi d’Infiniti, Acura et Jeep.



BMW a passé de la 6e position dans le palmarès de l’an dernier à la 14e place cette année tandis que Volkswagen a chuté de huit positions, terminant l’année au 24e rang.

En terminant, mentionnons qu’en moyenne, environ 7 propriétaires sur 10 affirment qu’ils sont assez satisfaits de leur véhicule pour en racheter un autre de même marque.