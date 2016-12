La mort de Carrie Fisher ce mardi 27 décembre a fait resurgir un brin de nostalgie sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, des internautes ont partagé des photos d'elles plus jeunes -ou de leur(s) fille(s)- déguisées et coiffées comme l'iconique princesse Leia, interprétée par l'actrice américaine dans quatre épisodes de la saga "Star Wars".

Parmi les messages, des femmes admiratives expliquent que Leia, premier véritable personnage féminin de cinéma à la fois belle (en bikini) et forte (après l'étranglement de Jabba le Hutt, elle devient guerrière héroïque), a eu un vrai impact durant leur enfance, les inspirant dans leur vie.

Digging up this photo of me, dressed like my favorite movie character, in memory of Carrie Fisher. Sad to hear this news. #RIPCarrieFisher pic.twitter.com/BI4ggxuWqR — Sylvia Kirkwood (@SylSyl2299) 27 décembre 2016

"En creusant un peu, j'ai retrouvé cette photo de moi, habillée comme ma personnage de films favorite, en mémoire de Carrie Fisher. Triste d'apprendre cette nouvelle."

Thanks for inspiring young girls like me @carrieffisher . You will be missed so much 💖 pic.twitter.com/fV38tRD7GK — sassy sableye (@regressoms) 27 décembre 2016

"Merci d'avoir inspiré les jeunes filles comme moi. Tu nous manqueras tellement"

Princess Leia had such a huge impact on me as a child. She was the first female character I looked up to, and always will. #RIPCarrieFisher pic.twitter.com/jNBu5EfPw6 — ace (@ariantroutman) 27 décembre 2016

"La princesse Leia a eu un impact énorme sur moi quand j'étais enfant. Elle a été le premier personnage féminin que j'ai vraiment regardé et qu'il l'est toujours resté."

RIP Princess Leia. The first person I ever had a crush on. Here is my daughter dressed up like her pic.twitter.com/B8Vi33WRaF — Once A Runner (@coopercoach) 27 décembre 2016

"Reste en paix princesse Leia. La première personne pour qui j'ai vraiment vibré. Voici ma fille habillée comme elle"

In honor of Carrie post pics of you or your feisty daughters dressed up like Princess Leia. I want to see em all. I'll start. #CarrieFisher pic.twitter.com/1u63OHRWir — Single Mom Survives (@SnglMomSurvives) 27 décembre 2016

"En honneur à Carrie, postez des photos de vos filles combattantes habillées comme la princesse Leia. Je veux toutes les voir. Je commence."

My daughter was not into Disney Princesses or anything like that. But she did and does love Princess Leia. Her Princess Leia hair when young pic.twitter.com/V98Ikt4WyK — Diana (@dianaallen) 27 décembre 2016

"Ma fille n'était pas de celles qui admiraient les princesses Disney ou dans ce genre. Elle aimait la princesse Leia. Avec les cheveux de la princesse Leia quand elle était jeune"